- Home
- Интеграция на ERP системата на Xe Business и решение за глобални плащания - Xe
Безпроблемна интеграция на ERP
ERP интеграция за глобални плащания
Кажете сбогом на жонглирането с няколко платформи за извършване на вътрешни и трансгранични плащания. Нашата лесна платформа ви позволява да изпращате бързи глобални плащания в над 190 държави в над 130 валути. Управлявайте валутната си експозиция и нуждите си директно от вашата ERP система.
Разгледайте уебинари за ERP и истории на клиенти
Уебинари
Научете как работят нашите вградени плащания, проучете най-добрите практики за финансовите екипи и открийте най-новите технологии, за да разгърнете пълния потенциал на вашата ERP система - всичко това в удобно за вас време.
Истории на клиенти
Прочетете реални истории на клиенти, за да разберете как компаниите са внедрили решенията за вградени плащания и валутни операции на Xe в своите ERP решения, за да оптимизират процеса на плащане на задължения.
Прости ERP интеграции
Нашето ERP решение ви позволява да управлявате, проследявате и изплащате разходите на служителите и доставчиците в световен мащаб. Оставете прехвърлянето на файлове и ръчните счетоводни записи в миналото, тъй като Xe оптимизира счетоводния ви процес.
Проследяване на FX в реално време
Благодарение на съгласуването в реално време на вашите задължения, отчитането на печалбите/загубите никога не е било по-лесно и по-точно. Освен това всяко плащане, извършено чрез Xe, се синхронизира и осчетоводява за съгласуване в реално време - така че всичко е отчетено там, където наистина е важно.
Силата на данните
Улавяйте валутните курсове в реално време в момента на транзакцията и използвайте незабавен анализ на печалбите/загубите, за да сте наясно с валутния риск и да сте сигурни, че знаете в какво се забърквате, преди да извършите транзакцията.
Довереният световен валутен орган от 1993 г. насам
С 30-годишен опит в предоставянето на точни валутни данни и обработката на трансгранични бизнес плащания Xe е световен лидер в международните плащания.
Експертиза в областта на валутния обмен и ERP
С над 14,5 милиарда долара трансгранично преместени през 2021 г., ние имаме знанията и опита да помогнем на вашия уникален бизнес.
Бързи и сигурни бизнес плащания
Светкавично бързите канали на мрежата за разплащания на Xe са свързани с над 200 държави по света.
Милиони хора се доверяват на данните за валутата
С над 280 милиона посетители на Xe ние сме надеждният световен авторитет в областта на данните за обмен на валута и глобалните плащания.
Хиляди фирми използват Xe
Предлагаме експертни познания на над 18 000 глобални корпоративни потребители, за да им помогнем да постигнат своите уникални бизнес цели.
Защо да използвате Xe за вашия бизнес
С почти 30-годишен опит в областта на валутите, прозрачни курсове и ефективна онлайн платформа, ние улесняваме управлението и изпращането на международни парични преводи.
Ние сме валутният орган
Има причина над 280 милиона души да посещават Xe всяка година. Ние предлагаме точни курсове и прости валутни решения с десетилетия опит.
Безопасност и сигурност
Като част от семейството на Евронет, нашите клиенти ни се доверяват за обработката на над 115 милиарда долара глобален бизнес годишно. Вашата сигурност е наш приоритет.
Конкурентни цени
Нашият екип следи пазара за вас 24/7. Използвайте нашия калкулатор за обменни курсове и получавайте актуализации, когато целевите курсове бъдат достигнати.
Без изненадващи такси
Ние смятаме, че е наша цел да защитим вашите интереси. Вземайте информирани решения без минимална сума за превод и с почти нулеви такси.
Интересувате се от ERP бизнес решенията на Xe?
Нашият опитен екип е готов да обсъди уникалните нужди на вашата компания. Ако се интересувате от партньорство с Xe, свържете се с нас. Един от нашите експерти по международен бизнес с удоволствие ще ви помогне.
Започнете като партньор с Xe (ERP)
Споделете интереса си да станете корпоративен партньор на Xe и ние ще пригодим решение за вашите бизнес нужди. Попълнете формуляра по-долу и нашият екип за партньорство ще се свърже с вас скоро.
Въпроси за ERP интеграциите на Xe
ERP решението на Xe помага на компаниите да управляват международните плащания директно от своята ERP платформа. Автоматизирайте глобалните транзакции, задълженията по сметки и задачите за съгласуване в над 190 държави и над 130 валути.
Понастоящем Xe се интегрира с популярни ERP платформи, включително Microsoft Dynamics Business Central, Dynamics 365 Finance и Sage Intacct.
Xe помага на вашия бизнес да премахне необходимостта от множество платформи или ръчно прехвърляне на файлове. Получете достъп до проследяване на валутни операции в реално време, отчитане на печалби/загуби и повишена ефективност с нашите ERP решения.
ERP интеграциите на Xe опростяват и рационализират операциите на вашия бизнес, като например проследяване на глобални разходи, отчитане на печалби/загуби и качване на файлове.
Усъвършенстване на процесите на плащане на сметки
Проследяване на транзакциите в реално време
Намаляване на ръчното въвеждане на данни
Усъвършенствано управление на валутния риск