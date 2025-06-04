- Home
- Бизнес уебинари на Xe за глобални платежни решения - Xe
Уебинари за плащания по ERP
Научете се да рационализирате задълженията с вградени възможности за плащане и FX решения за ERP.
Microsoft Dynamics 365 Business Central
Открийте силата на вградените плащания
Научете как да оптимизирате плащанията към доставчици в Microsoft Dynamics 365 Business Central с вграденото решение за плащания на Xe. Усъвършенствайте работните процеси, възползвайте се от валидирането на банките в реално време и използвайте автоматизирани отчети за повишаване на ефективността.
Microsoft Dynamics 365 Finance
Автоматизиране на процеса на фактуриране и плащания
Открийте как да автоматизирате обработката на фактури с OCR и след това да обработвате плащанията в рамките на Dynamics 365 Finance. Гледайте демонстрации на живо от експерти на Xe и Microsoft, които ще ви покажат как да оптимизирате работния си процес по отношение на задълженията.
Искате да видите нашето ERP решение в действие?
Оптимизирайте операциите си и опростете глобалните плащания с ERP решението на Xe. Опитайте от първа ръка как безпроблемно нашата технология за вградени плащания се интегрира във вашата ERP система, като повишава ефективността и ви спестява време. Готови ли сте да промените бизнеса си?