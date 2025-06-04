Сигнали за валутни курсове

Влезте (или се регистрирайте!) сега, за да получавате безплатни известия за валутни курсове от Xe

КонвертиранеИзпращанеГрафикиИзвестия

Нека ние следим пазара вместо вас

Валутните пазари винаги се движат. Получавайте известия за обменните курсове, за да не пропуснете никога желания от вас курс.

Получаване на известия за курса

Как работят сигналите за лихвени проценти на Xe

Create account icon

1. Създаване на акаунт

Една безплатна сметка за всичките ви нужди от чуждестранна валута

Set desired rate icon

2. Задаване на желаната скорост

Създаване на множество сигнали за проследяване на избраните от вас валути

Confirm and get notified icon

3. Получете известие

Ще ви уведомим, когато желаната от вас тарифа бъде задействана.

Откриване на безплатна сметка

Rate alerts for the mid-market rate

Xe Rate Alerts използва средни пазарни лихвени проценти

Средният пазарен курс е средата между търсенето и предлагането на дадена валута, което означава, че той може да се променя постоянно.

Трябва да създадете пазарна поръчка и искате да сте сигурни, че ще получите възможно най-добрата цена? Xe може да помогне! Регистрирайте се или Влезте в профила си, за да научите повече за нашия продукт за парични преводи и да зададете пазарна поръчка.

Xe App on iPhone

Изтегляне на приложението Xe

Проверявайте курсовете в реално време, изпращайте пари сигурно, задавайте сигнали за курсове, получавайте известия и др.

Сканирайте ме!

app store svggoogle play svg

Над 113 милиона изтегляния по целия свят