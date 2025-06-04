Сигнали за валутни курсове

Xe Rate Alerts използва средни пазарни лихвени проценти

Средният пазарен курс е средата между търсенето и предлагането на дадена валута, което означава, че той може да се променя постоянно.

Трябва да създадете пазарна поръчка и искате да сте сигурни, че ще получите възможно най-добрата цена? Xe може да помогне! Регистрирайте се или Влезте в профила си, за да научите повече за нашия продукт за парични преводи и да зададете пазарна поръчка.