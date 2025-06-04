Кодовете SWIFT помагат на банките да комуникират сигурно и точно при международни парични преводи. Когато изпращате пари в чужбина, вашата банка използва SWIFT кода на получателя, за да идентифицира банката получател и нейното местоположение. Всеки код включва:

Банков код на А (4 букви)

Код на държава (2 букви)

Код на местоположението (2 букви или цифри)

Незадължителен код на клона (3 символа)

Тази глобална система гарантира, че плащането ви се насочва ефективно и сигурно към правилната дестинация.