Какво е SWIFT/BIC код?
SWIFT кодът, известен също като BIC, е международен банков идентификатор, който се използва, за да се гарантира, че парите ви ще стигнат до правилното място при изпращане или получаване на средства през граница. Той посочва на банките коя точно финансова институция участва в превода, като по този начин помага да се осигури сигурна и точна доставка на международните плащания.
Формат на SWIFT/BIC кода
SWIFT/BIC кодът е с дължина от 8 до 11 знака и идентифицира конкретна банка и клон в света. Всяка част от кода има своето значение:
Банков код (AAAA): Четири букви, които представляват банката - често съкратена версия на нейното име.
Код на страната (BB): 2 букви, които показват в коя страна се намира банката.
Код на местонахождението (CC): 2 символа (букви или цифри), които посочват централния офис или региона на банката.
Код на клона (123): 3 цифри, които определят конкретен клон. Ако този раздел е "XXX", той се отнася до централния офис на банката.
Пример за SWIFT код
Кога ви е необходим SWIFT/BIC код?
Когато изпращате или получавате пари в международен план, може да ви е необходим SWIFT/BIC код. Той помага да се насочи преводът към правилната банка и клон. В зависимост от дестинацията някои държави могат да изискват и допълнителни данни, като IBAN или местен банков код.
Къде мога да намеря своя SWIFT/BIC код?
Обикновено можете да намерите SWIFT/BIC кода си в онлайн банкирането, в банковото извлечение или на уебсайта на банката. Можете също така да използвате нашата търсачка за SWIFT/BIC кодове, за да откриете правилния код за дадена банка и клон.
Често задавани въпроси за SWIFT/BIC кода
Кодът SWIFT е уникален идентификатор, който се използва за разпознаване на банки и финансови институции по света при международни парични преводи. SWIFT е съкращение от Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Дружество за световна междубанкова финансова телекомуникация). Тези кодове помагат да се гарантира, че плащанията се насочват към правилната банка и държава. Типичният SWIFT код е дълъг 8 или 11 знака и включва информация за банката, държавата, местоположението, а понякога и за конкретен клон.
BIC кодът, или Банков идентификационен код, е същият като SWIFT кода. Той се използва за идентифициране на конкретна банка при извършване на международни преводи. Докато някои държави или банки използват термина "BIC", а други - "SWIFT код," и двата се отнасят до един и същ формат на кода и служат за една и съща цел - да гарантират, че средствата ще достигнат до правилната финансова институция.
Кодовете SWIFT помагат на банките да комуникират сигурно и точно при международни парични преводи. Когато изпращате пари в чужбина, вашата банка използва SWIFT кода на получателя, за да идентифицира банката получател и нейното местоположение. Всеки код включва:
Банков код на А (4 букви)
Код на държава (2 букви)
Код на местоположението (2 букви или цифри)
Незадължителен код на клона (3 символа)
Тази глобална система гарантира, че плащането ви се насочва ефективно и сигурно към правилната дестинация.
Няма функционална разлика между SWIFT кода и BIC кода. Термините се използват като взаимозаменяеми. "SWIFT" се отнася за международната мрежа (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), която е разработила и управлява системата. "BIC" е съкращение от Bank Identifier Code, което е официалният термин за самия код. Независимо дали са обозначени със SWIFT или BIC, те означават едно и също нещо.
SWIFT кодът идентифицира банката, а IBAN (международен номер на банкова сметка) идентифицира индивидуалната сметка в тази банка. SWIFT кодовете гарантират, че парите отиват в правилната институция; IBAN кодовете гарантират, че те достигат до правилната сметка. За международни преводи - особено в Европа - често са необходими и двете, за да бъде транзакцията завършена успешно.
SWIFT кодът се използва за международни парични преводи и идентифицира конкретната банка и клон, които получават плащането навсякъде по света. За разлика от тях маршрутният номер се използва за вътрешни преводи в рамките на САЩ и идентифицира финансовата институция, участваща в транзакцията. SWIFT кодовете са от 8 до 11 буквено-цифрови знака, а маршрутните номера са 9-цифрени кодове. Просто казано, SWIFT кодовете са за глобални преводи, а маршрутните номера - за плащания в рамките на САЩ.
SWIFT кодът се използва за международни парични преводи и идентифицира конкретната банка и клон, които получават средствата в световен мащаб. От друга страна, кодът за сортиране се използва за вътрешни плащания в Обединеното кралство и Ирландия и помага за насочване на плащанията към правилната банка и клон на местно ниво. Кодовете SWIFT са 8-11 буквено-цифрови знака, а кодовете за сортиране са 6-цифрени числа. Накратко, кодовете SWIFT са предназначени за глобални преводи, докато кодовете за сортиране се използват за местни транзакции в Обединеното кралство и Ирландия.
Не винаги. Някои банки използват един SWIFT код (обикновено кодовете на централата завършват на XXX) за всички клонове. Други присвояват уникални SWIFT кодове на отделните клонове, често със специфични последни три знака. Ако получателят предостави специфичен за клона код, най-добре го използвайте - той може да помогне за ускоряване на обработката или да гарантира, че плащането ще достигне по-бързо до правилното място.
За да използвате търсачката на SWIFT кодове, просто въведете държавата си и името на банката, за да започнете. Ако знаете града, можете да го добавите, за да стесните резултатите, но това не е задължително. След като откриете правилния SWIFT/BIC код, използвайте го в международния си превод, за да сте сигурни, че парите ви отиват в правилната финансова институция.
Отказ от отговорност
Предоставените на тази страница SWIFT кодове, имена на банки, адреси и друга свързана информация са само за обща информация. Въпреки че се стремим да осигурим точност, Xe не гарантира, че информацията е пълна, актуална или без грешки. Подробностите могат да се променят без предизвестие и може да не отразяват последните налични данни от съответните финансови институции.
Xe не прави никакви изявления относно правния статут, регулаторния статус или оперативната цялост на която и да е банка, финансова институция или посредник в списъка. Ние не подкрепяме и не проверяваме легитимността на нито един от включените субекти, нито поемаме каквато и да е отговорност за използването на предоставената информация от ваша страна.
Всички финансови транзакции или решения, взети въз основа на тази информация, се извършват на ваш собствен риск. Xe не носи отговорност за загуби, забавяния или щети, произтичащи от разчитане на данните, нито от сделки с трети страни, чиято информация е показана на този сайт.
Препоръчваме ви да проверявате независимо всички данни в съответната финансова институция, преди да инициирате транзакция.
Този отказ от отговорност е предоставен само на английски език и не е преведен. Въпреки че останалата част от тази страница може да се появи на избрания от вас език, правният отказ от отговорност остава на английски език, за да се запази неговата точност и смисъл.