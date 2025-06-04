- Home
- Платформа Xe | API за вградени плащания & Данни за валути
Опростете плащанията в платформата си
Отключете мощта на Xe в своята платформа, за да опростите начина, по който бизнесът ви извършва плащания, чрез нашия гъвкав API за плащания, вградени ERP решения и световноизвестни инструменти за валутни данни.
Доверие от страна на бизнеса в цял свят
Опростени глобални плащания
Осигурете безпроблемни трансгранични плащания в рамките на пътуването на клиента. С нашия модерен и гъвкав API можете да вградите глобалните плащания на Xe директно във всяка платформа, на която разчита вашият финансов екип, като ви позволява да плащате на доставчици и служители с едно кликване на бутон.
Безпроблемен процес на плащане
Xe позволява един безпроблемен и сигурен работен процес за плащания в рамките на вашата собствена платформа. Няма повече експортиране на файлове или влизане във външни портали. И тъй като е създадена за бизнеса, тя разполага с интелигентни функции като вградени проверки за валидиране и съответствие, които улавят грешките, преди да ви струват скъпо.
Разширени данни и отчети
Автоматизирайте отчитането, подобрете точността и премахнете ръчната работа от финансовите си системи с глобалните плащания и данните за валутата в реално време на Xe, вградени във вашата платформа.
Why businesses choose Xe
Край на тромавите портали
Заменете остарелите тромави портали с изчистен, интуитивен интерфейс, в който всичко, от което се нуждаете, е на едно място.
Увереност при всяка транзакция
Средствата ви са защитени чрез регламентирани защити, финансови партньори от най-висок клас и корпоративна сигурност, така че можете да превеждате парите си с увереност.
Подкрепена със здравина и стабилност
Xe е част от Euronet, бизнес с инвестиционен рейтинг, регистриран на NASDAQ, изграден с банкова сигурност, съответствие и корпоративно управление.
Подкрепа при инсталиране и след това
Xe ви дава достъп до специализирана техническа поддръжка и експерти в областта на плащанията, така че да можете да се настроите бързо и да разрешавате всякакви проблеми с лекота, когато и да възникнат.
Решения, създадени за глобални предприятия
Счетоводни платформи
Xe се интегрира безпроблемно във водещи счетоводни и ERP системи като Microsoft Dynamics 365 и Sage Intacct, като предоставя на потребителите вграден достъп до глобални плащания от инструментите, които вече използват. А с нашия гъвкав API всяка платформа за счетоводни задължения може да предложи същото опростено изживяване. Без експортиране на файлове, без портали, само с бързи, безпроблемни и сигурни плащания.
