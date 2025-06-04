- Home
Овластяване на предприятия от всякакъв размер
API за плащания за глобални транзакции
Интегрирайте API за плащания на Xe директно във вашата платформа за сигурни и ефективни международни плащания. Като водещо API решение за плащания за бизнеса, нашият API опростява трансграничните транзакции, като ви спестява време и пари.
Доверието на световните лидери в индустрията
Присъединете се към фирмите в цял свят, които разчитат на Xe за сигурни, бързи и надеждни парични преводи.
Изпращане на пари до над 220 държави с API на Xe
Помагаме на фирми от всякакъв мащаб да постигнат целите си, като опростяваме международните плащания. Като интегрирате API за плащания на Xe директно в платформата си, можете да изпращате плащания в над 220 държави, да спестявате от банкови такси и да се възползвате от конкурентни обменни курсове.
За вашите клиенти и партньори това е отличен начин да увеличите приходите си, като предлагате международни опции за плащане в платформата си.
Лесна интеграция за разработчици
Предоставяме инструментите и ресурсите, които улесняват интегрирането на приложния програмен интерфейс Xe Payments API от вашия екип.
Среда на пясъчна кутия
Нашата среда за тестване позволява да тествате интеграциите, без да засягате реални данни или банкови системи.
Документи за API за разработчици
Нашите документи за API съдържат лесни за следване инструкции и примери за код, за да се улесни внедряването от разработчиците.
Поддръжка на клиенти
След като се настроите, ще ви назначим мениджър на акаунта, който ще ви помага с всякакви въпроси.
Финтех, електронна търговия и туристически индустрии
Ползи от API за плащания за вашия бизнес
Изпращайте пари в над 220 държави: Осигурете възможност за глобални плащания директно от платформата си, като осигурите удобство както за вас, така и за клиентите си.
Безпроблемна интеграция: Лесно интегрирайте нашия API за плащания във вашата платформа, за да изградите решения, които ще накарат клиентите ви да се върнат.
Конкурентни обменни курсове: Възползвайте се от нашите конкурентни курсове, за да конвертирате средства, когато бизнесът ви го изисква.
Допълнителни приходи: Разкрийте възможности с международни опции за плащане.
Мощен API за автоматизиране на плащанията
Точни транзакции: Поддържайте клиентите си доволни с бързи, сигурни и безгрешни транзакции, които елиминират рисковете от ръчната обработка.
Автоматизация на фактури: Опростете управлението на фактури в чужбина с автоматизирано създаване, изпращане, обработка и проследяване на плащания.
Директни банкови плащания: Изпращайте пари директно в банковите сметки на доставчиците си за бързи и безпроблемни бизнес плащания.
Как да започнете работа с API за плащания
Опростете глобалните си процеси на плащане в четири прости стъпки:
Създаване на акаунт
Свържете се с нас, за да настроите своя акаунт в Xe Sandbox и да разгледате различните ни решения.
Тестване и интегриране
Използвайте нашите обширни документи, за да тествате и интегрирате API за плащания директно във вашите продукти.
Проверка и пускане на живо
Прегледайте интеграцията си, за да се уверите, че работи безпроблемно и сте готови да стартирате!
Обработка на плащания
След като бъде пуснат в действие, нашият API автоматизира транзакциите, спестявайки ви време и намалявайки ръчната работа.
Създадени за мащабируемост и надеждност
Открийте защо API за плащания на Xe е най-добрият избор за вашите глобални бизнес трансфери:
Мащабируем
Нашият дизайн на RESTful API поддържа ефективно разработване, тестване и мащабиране с разрастването на бизнеса ви.
Сигурно
Водещите в индустрията практики за криптиране и сигурност гарантират, че трансакциите и данните ви са защитени.
Надежден
Подкрепена от над 30-годишен опит в областта на международните плащания, Xe предоставя точни, надеждни и резултатни услуги.
Свържете се с нашите експерти по API
Свържете се с нас още днес, за да обсъдим конкретните ви нужди. С API за плащания на Xe можете да оптимизирате обработката на глобални плащания, да намалите разходите и да осигурите на клиентите си безпроблемно изживяване.
Въпроси за API за плащания
API за плащания на Xe помага на компаниите да интегрират възможностите за международни плащания директно в собствената си платформа. Тя позволява на вас и вашите клиенти да извършвате глобални транзакции в реално време с конкурентни обменни курсове и надеждна обработка.
Да. За да улесним процеса на интеграция, предоставяме инструменти и ресурси, като например:
Пълна документация на API с примери за код
Среда на пясъчника за безопасно тестване
Специална поддръжка от мениджър на акаунта
За да интегрирате API за плащания на Xe, следвайте тези четири прости стъпки:
Създайте акаунт в Xe и поискайте достъп до пясъчника.
Използвайте документацията, за да тествате и интегрирате API.
Завършете проверката и започнете работа в реално време.
Започнете да обработвате автоматизирани глобални плащания!
API за плащания е проектиран така, че да може да се разширява заедно с вашия бизнес, когато той се разраства. Независимо дали сте стартъп, или предприятие, API за плащания поддържа транзакции с голям обем, без да се нарушава производителността му.
Да. API за плащания на Xe поддържа автоматизация на фактури, така че да можете да създавате, изпращате, обработвате и проследявате фактури ефективно в рамките на вашата система.
За да разговаряте с някого за цените, свържете се с нас, за да обсъдим как можем да помогнем най-добре на вашите нужди. Член на екипа на Xe ще се свърже с вас, за да намери плана, който съответства на вашите бизнес цели.
За помощ при интеграцията се свържете с вашия мениджър на профила. Те ще могат да ви окажат специализирана помощ, свързана с настройката, или да ви зададат допълнителни въпроси.