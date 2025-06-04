Бързият и надежден начин за изпращане на пари
Милиони хора проверяват нашите международни курсове и изпращат пари онлайн до 190+ държави в 130+ валути.
Общо
Предимството на Xe
Колко можете да спестите, когато изпращате международни парични преводи с Xe?Сравнете обменните курсове
|Доставчик
|Получателят получава
|£15,868
+205.07 GBP
|£15,662.93
-205.07 GBP
|£15,662
-206.00 GBP
|£15,644
-224.00 GBP
|£15,598.19
-269.81 GBP
£11.6K£12.1K£12.6K£13.0K£13.5K£14.0K£14.4K£14.9K£15.4K£15.9K
Защо да изберете Xe
30+ години отлични постижения
Бързи преводи
Изпращайте пари за секунди на любимите си хора по целия свят.Проследете преводите си
Прозрачни такси
Ние винаги се стремим да ви дадем най-добрия курс с прости такси.Вижте нашите такси
Сигурност
Ние защитаваме вашите пари и данни със законово съответствие и политика.За сигурността на Xe
Изпращайте пари онлайн, у дома или в движение
Приложението Xe има всичко необходимо за международни парични преводи. То е лесно, сигурно и няма изненадващи такси.Изтеглете приложението
Какво казват хората
80,540 клиенти препоръчват Xe
Как да изпратите пари онлайн с Xe
6 лесни стъпки
- 1
Регистрирайте се безплатно
Влезте в акаунта си в Xe или се регистрирайте безплатно. Отнема само няколко минути, всичко, от което се нуждаете, е имейл адрес
- 2
Вземете оферта
Кажете ни валутата, която искате да преведете, колко пари искате да изпратите и дестинацията.
- 3
Добавете получател
Предоставете информация за плащане на получателя (ще ви трябват подробности като име и адрес).
- 4
Потвърдете самоличността си
За някои преводи може да се нуждаем от документи за самоличност, за да потвърдим, че наистина сте вие, и да запазим парите ви в безопасност.
- 5
Потвърдете офертата си
Потвърдете и финансирайте превода си с банкова сметка, кредитна карта или дебитна карта и сте готови!
- 6
Проследете превода си
Вижте къде са парите ви и кога пристигат при получателя. Получете поддръжка чрез чат на живо, телефон и имейл.
Изпращайте пари до над 190+ държави в 130+ валути
Директен дебит ACH
Директен дебит или плащания чрез Автоматизирана клирингова къща (ACH) вземат средства директно от вашата банкова сметка.
Банков превод
Банковите преводи ще преместят пари чрез прехвърляне от вашата банка към нашата. Обикновено получаваме парите до 24 часа.
Дебитна или кредитна карта
Плащанията с карта обикновено отнемат по-малко от 24 часа. Плащанията с карта обаче идват с малка допълнителна такса.
Свързване на света
Дестинации за изпращане на пари
- Изпратете пари до Обединени арабски емирства
- Изпратете пари до Албания
- Изпратете пари до Армения
- Изпратете пари до Аржентина
- Изпратете пари до Австралия
- Изпратете пари до Азербайджан
- Изпратете пари до Босна и Херцеговина
- Изпратете пари до Белгия
- Изпратете пари до Барбадос
- Изпратете пари до Бангладеш
- Изпратете пари до България
- Изпратете пари до Бахрейн
- Изпратете пари до Бруней Даруссалам
- Изпратете пари до Бахами
- Изпратете пари до Канада
- Изпратете пари до Швейцария
- Изпратете пари до Чили
- Изпратете пари до Колумбия
- Изпратете пари до Коста Рика
- Изпратете пари до Кабо Верде
- Изпратете пари до Чехия
- Изпратете пари до Германия
- Изпратете пари до Джибути
- Изпратете пари до Дания
- Изпратете пари до Доминиканска република
- Изпратете пари до Алжир
- Изпратете пари до Испания
- Изпратете пари до Фиджи
- Изпратете пари до Франция
- Изпратете пари до Гватемала
- Изпратете пари до Гърция
- Изпратете пари до Хонконг
- Изпратете пари до Хондурас
- Изпратете пари до Хърватия
- Изпратете пари до Хаити
- Изпратете пари до Унгария
- Изпратете пари до Индонезия
- Изпратете пари до Израел
- Изпратете пари до Италия
- Изпратете пари до Индия
- Изпратете пари до Ямайка
- Изпратете пари до Йордания
- Изпратете пари до Япония
- Изпратете пари до Кувейт
- Изпратете пари до Шри Ланка
- Изпратете пари до Лесото
- Изпратете пари до Литва
- Изпратете пари до Мадагаскар
- Изпратете пари до Мавриций
- Изпратете пари до Малави
- Изпратете пари до Мексико
- Изпратете пари до Намибия
- Изпратете пари до Нидерландия
- Изпратете пари до Норвегия
- Изпратете пари до Непал
- Изпратете пари до Нова Зеландия
- Изпратете пари до Оман
- Изпратете пари до Перу
- Изпратете пари до Филипини
- Изпратете пари до Пакистан
- Изпратете пари до Полша
- Изпратете пари до Португалия
- Изпратете пари до Румъния
- Изпратете пари до Сърбия
- Изпратете пари до Руанда
- Изпратете пари до Швеция
- Изпратете пари до Сингапур
- Изпратете пари до Суринам
- Изпратете пари до Тайланд
- Изпратете пари до Таджикистан
- Изпратете пари до Тунис
- Изпратете пари до Турция
- Изпратете пари до Тринидад и Тобаго
- Изпратете пари до Уганда
- Изпратете пари до Съединени щати
- Изпратете пари до Южна Африка
- Изпратете пари до Малайзия
- Изпратете пари до Ирландия
- Изпратете пари до Австрия
- Изпратете пари до Финландия
- Изпратете пари до Монако
- Изпратете пари до Джърси
- Изпратете пари до Словакия
- Изпратете пари до Люксембург
- Изпратете пари до Кипър
- Изпратете пари до Гана
- Изпратете пари до Малта
- Изпратете пари до Латвия
- Изпратете пари до Панама
- Изпратете пари до Еквадор
- Изпратете пари до Словения
- Изпратете пари до Черна гора
- Изпратете пари до Естония
- Изпратете пари до Палестина
- Изпратете пари до Гренада
- Изпратете пари до Македония
- Изпратете пари до Антигуа и Барбуда
- Изпратете пари до Сейнт Винсент и Гренадини
- Изпратете пари до Есватини
Често задавани въпроси
Изпращайте пари онлайн с Xe лесно с тези стъпки:
Влезте в профила си или се регистрирайте за безплатен профил.
Изберете "Държава на местоназначението" за вашия трансфер.
Въведете сумата в полето "Вие изпращате" или "Получателят получава" за конвертиране на валутата. За конкретни суми първо попълнете "Получателят получава".
Изберете метод на плащане: "Директен дебит (ACH)", "Дебитна карта", "Кредитна карта" или "Банков превод". За спешни преводи използвайте дебитна или кредитна карта.
Изпратете по банковата сметка на получателя или, ако имате възможност, организирайте получаване на пари в брой или изпратете по мобилен портфейл.
Посочете данните на получателя и причината за превода.
За банкови преводи очаквайте имейл с потвърждение и банковите ни данни, за да извършите плащането.
Изпратете парите си!
Разходите за изпращане на пари в друга държава се променят в зависимост от начина на плащане, вида на парите, които изпращате, и мястото на изпращане.
Ако използвате приложението Xe или влезете онлайн, можете да видите точната цена, преди да изпратите парите си. Тъй като използваме актуални обменни курсове, цената на превода може да се промени, преди да завършите транзакцията. Ако това се случи, ще ви уведомим веднага.
В някои страни хората трябва да плащат такса, когато използват кредитна или дебитна карта за паричен превод. Тази такса е процент от общата сума, която изпращате. Освен това, ако използвате кредитна карта, картовото дружество може да ви начисли отделна такса, наречена такса за авансово плащане.
Ако трябва да изпратите пари бързо, препоръчваме ви да използвате карта - повечето преводи с карта се извършват в рамките на няколко минути. Ако платите по банков път или с банков превод, няма да се налага да плащате такса, но може да отнеме до четири работни дни, докато парите стигнат до лицето, на което ги изпращате.
Инициирането на паричен превод показва типичната продължителност. Прогнозното време за доставка може да се промени в зависимост от валутата, дестинацията и начина на плащане. Проследявайте трансферите, като използвате екрана "Дейност" в приложението Xe или в уебсайта, и разговаряйте на живо с нашия виртуален асистент Лекси за съдействие.
Най-бързите варианти за плащане:
Преводите започват, след като получим плащането ви.
Плащанията с карти са най-бързи и се обработват почти мигновено. Изберете плащане с карта за спешни преводи.
Банковите преводи, директните дебити и ACH са малко по-бавни, като достигането им до нас отнема до 2 работни дни.
Срокове за доставка:
След като получим плащането ви, изпращаме парите ви. Оставете от 1 до 3 работни дни за достигане на преводите до получателите, в зависимост от валутата и дестинацията. За притеснения, говорете с Лекси, за да проследите трансферите.
За ваша сигурност имаме ограничения за размера на сумата, която можете да изпратите с един онлайн превод.
Лимит за онлайн преводи по региони:
Великобритания & Европа (GBEU): £350,000 GBP или еквивалент на валута за изпращане
САЩ (US): $535,000 USD или еквивалент на валута за изпращане
Канада (CA): $560,000 CAD или еквивалент на валута за изпращане
Австралия & Нова Зеландия (AUNZ): или еквивалент на валута за изпращане
Избраният от Вас метод на плащане може също да определи каква сума можете да изпратите с нас. Прочетете нашите често задавани въпроси за повече информация и вижте списъка с наличните методи за плащане.
Клиентите в Канада и САЩ плащат по банков път или с банков превод:
Клиентите в Канада трябва да изпратят $3000 CAD или повече, за да платят по банков път или с банков превод
Клиентите в САЩ трябва да изпратят $3000 USD или повече, за да платят по банков път или с банков превод
Тъй като преводът ще бъде направен директно в банковата ви сметка, изпращачът ще трябва да разполага с банковата информация, за да изпрати превода.
Уверете се, че изпращачът знае следната информация:
Вашето име
Вашият адрес (адресът на местоживеене, а не адресът на банката)
Номер на банковата ви сметка
Вашият BIC или SWIFT код
Името на вашата банка
Повечето преводи пристигат в същия ден, но понякога някои банки получатели могат да отнемат между 1 и 4 дни, за да депозират парите в сметката ви. В зависимост от начина на плащане и маршрута на доставка тя може да стигне до вас само за няколко минути.
Парите ще бъдат преведени автоматично в сметката ви. Не е необходимо да ходите до клона на местната банка и да чакате на опашка; просто изчакайте банката да ви уведоми, че по сметката ви е постъпил депозит.
Изпращайте пари директно до мобилни устройства на приятели и роднини в над 35 държави с Xe.
Мобилните портфейли предоставят бърз и сигурен начин за изпращане, съхранение и получаване на пари. След като получим плащането, преводът е наличен в приложението за портфейл на получателя в рамките на няколко минути.
Достъпно за клиенти от Великобритания, Европа, Канада, Нова Зеландия и САЩ от версия 7.14.0 на приложението и онлайн. Актуализирайте приложението си за най-новите функции.
Изпращане на пари към мобилен портфейл:
Влезте в профила си в Xe онлайн или в приложението.
Кликнете върху "Изпрати" в приложението или върху "Изпрати пари" онлайн.
Изберете "Държава на местоназначението".
Попълнете полето "Вие изпращате" или "Получателят получава".
Изберете метод на плащане. За спешни преводи използвайте дебитна или кредитна карта.
Изберете "Мобилен портфейл" като опция за доставка.
Посочете причината за прехвърлянето.
Платете за трансфера си.
Ще изпратим парите в мобилния портфейл на получателя, след като получим плащането ви.
Получаването на пари в брой позволява на потребителите на Xe в Канада, Нова Зеландия, Европа, Обединеното кралство и САЩ да изпращат бързо пари във физическа форма.
Като изпращач изберете сума и платете. Ще генерираме ПИН код за получателя, за да получи парите на избрано от него място, при спазване на нашите Общи условия.
Изберете я като предпочитана опция за доставка по време на процеса на обикновено изпращане.
За нови клиенти изберете валутите и страната на дестинация, след което преминете от банков превод към получаване в брой, ако има такъв. Ако не, изберете друга опция за доставка.
Плащайте за взимане в брой с кредитна/дебитна карта или ACH (само в САЩ).
Получателите могат да събират пари в конкретен магазин или във всеки клон на избрани партньори. Местоположението ще определите по време на процеса на плащане.
След плащането ще видите местоположението на взимане и ПИН кода. Споделете ПИН кода с получателя. За да получат парите, те ще се нуждаят от валиден документ за самоличност, издаден от правителството, и ПИН код.
Ако изпращате повече от 50 000 щатски долара годишно (или равностойността им в местна валута), можете да се възползвате от тази услуга.
Ето само няколко неща, с които екипът може да ви помогне:
Подкрепа при създаването на големи преводи Създаване на форуърдно нареждане за фиксиране на текущия курс на изпращане за период до 24 месеца
Създаване на пазарни нареждания, които Ви позволяват да изпращате пари при достигане на целеви курс
Създаване на редовно плащане за извършване на редовни, автоматизирани преводи с фиксирани курсове, точно както обичайните Ви директни дебити
Ако искате да говорите с член на нашия екип, можете да ни се обадите, като използвате следните данни:
United Kingdom (GB): +441753441800 (8:00-18:00 GMT)
Европа (ЕС): +441753441800 (8:00-18:00 GMT)
Нова Зеландия (NZ): +6499054625 (9:00-19:00 NZT)
Австралия (AU): +(9:00-19:00 ч.NZT) САЩ (US): +17372557830 (7:00-17:00 PT)
Канада (CA): +16474753660 (7am-5pm PT)
Искате повече информация за големи парични преводи?
Разгледайте нашата страница за големи парични преводи.
Свържете се с нашия екип за обслужване на клиенти по телефон, имейл или в чат на живо, за да ви помогнем с вашето запитване.
За да ни помогнете да ви обслужим по-добре, моля, пазете под ръка номера на договора си (започва с "C" и изглежда като C12345678), който можете да намерите в имейла за потвърждение на превода или в профила си онлайн.
Телефон:
Xe Money Transfer Support
+1-877-932-6640
Представители на отдела за обслужване на клиенти на разположение:
от понеделник до четвъртък: Отворени 24 часа
Петък: От полунощ до 17:00 ч. (PT)
Събота:
Неделя: от 13:00 до 24:00 ч. (PT)
Чат на живо:
Кликнете върху синия бутон "Чат с нас" в долния десен ъгъл на екрана (ако не виждате този бутон, току-що сме офлайн).
Можем да разговаряме с вас на над 100 езика и обикновено отговаряме в рамките на 2 минути.
Имейл:
Попълнете формуляра за контакт и член на нашия екип ще ви отговори по имейл в рамките на 48 часа и на един от над 100 езика.
Проверете състоянието на паричния си превод или предприемете действие, за да го придвижите, в приложението или в онлайн акаунта си.
Проследявайте паричния си превод в приложението:
1. Отворете екрана за проследяване
2. Кликнете върху трансфера за статус и времева линия
Проследявайте паричния си превод в онлайн акаунта си:
1. Отворете екрана Activity (Дейност)
2. Щракнете върху Details (Подробности), Share (Споделяне) или Resend (Повторно изпращане) за действия
Помолете Lexi да проследи Вашия паричен превод:
1. Щракнете върху "Chat with us" (Чат с нас)
2. Въведете номера на договора (напр. C12345678)
3. Lexi предоставя актуална информация за състоянието
При отворен трансфер (в приложението или онлайн):
Преглед на хронологията на трансфера
Извършване на промени (въз основа на състоянието)
Достъп до банковите данни за плащане
Качване на необходимата информация
Повтаряне на завършените трансфери
Работим в областта на валутата от 30 години и опазването на парите и информацията ви е един от основните ни приоритети.
Собственост сме на компанията Euronet Worldwide (EEFT), регистрирана на NASDAQ, и се придържаме към регулаторните стандарти във всяка страна, в която работим, както и към мерките за сигурност от корпоративен клас.
Изградихме репутацията си на сигурна услуга благодарение на години надеждни трансфери. Обработили сме над 115 милиарда долара в 170 държави за над 112 000 клиенти. Познаваме бизнеса с парични преводи и се стремим да създадем за вас перфектно преживяване при превод.
Като международна компания нашата дейност е задължена да отговаря на регулаторни стандарти, като например:
- GDPR (Общ регламент за защита на данните) в Европа
- Закон за защита на личните данни в Канада
- Закон за защита на личните данни в САЩ
Нашите корпоративни търговци и опции за форуърдни договори свеждат до минимум загубата на парите ви от такси и нестабилни валутни стойности.