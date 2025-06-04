Тъй като преводът ще бъде направен директно в банковата ви сметка, изпращачът ще трябва да разполага с банковата информация, за да изпрати превода.



Уверете се, че изпращачът знае следната информация:

Вашето име

Вашият адрес (адресът на местоживеене, а не адресът на банката)

Номер на банковата ви сметка

Вашият BIC или SWIFT код

Името на вашата банка

Повечето преводи пристигат в същия ден, но понякога някои банки получатели могат да отнемат между 1 и 4 дни, за да депозират парите в сметката ви. В зависимост от начина на плащане и маршрута на доставка тя може да стигне до вас само за няколко минути.

Парите ще бъдат преведени автоматично в сметката ви. Не е необходимо да ходите до клона на местната банка и да чакате на опашка; просто изчакайте банката да ви уведоми, че по сметката ви е постъпил депозит.