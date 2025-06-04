Currency converter & money transfer app

Конвертор на валута & приложение за трансфер на пари

Приложението Xe разполага с всичко необходимо за глобални парични преводи и конвертиране на валута. Конвертирайте валути, проверявайте курсовете в реално време и превеждайте пари сигурно при пълна прозрачност на таксите. Изтеглете още днес!

Функции на приложението Xe

Sending money

Изпращане на пари

Лесно превеждайте пари в над 190 държави в над 130 валути само с няколко докосвания. Нашият прост интерфейс осигурява безпроблемно преживяване и улеснява изпращането на средства в световен мащаб.

Track every step of the way

Проследяване на трансфера ви

Следете състоянието на трансферите си в реално време. Можете лесно да наблюдавате транзакциите си на всеки етап, като си осигурите спокойствие и пълна прозрачност, от която се нуждаете.

Set rate alerts with Xe

Задаване на сигнали за тарифи

Никога не пропускайте възможността да спестите. Настройте сигнали за курсове и получавайте известия, когато желаният от вас обменен курс бъде достигнат, за да извлечете максимална полза от всеки превод.

Competitive rates

Преглед на обменните курсове

Получете достъп до обменните курсове в реално време и навсякъде. Нашето приложение ви предоставя най-новите курсове, така че да можете да вземате информирани решения и да бъдете напред на валутния пазар.

Set up push notifications with Xe

Получете известие

Бъдете информирани с известия в реално време. Получавайте незабавни актуализации за паричните си преводи, предупреждения за валутни курсове и важни дейности по сметката, за да сте винаги под контрол.

Securely login with Xe

Сигурно влизане

Защитете акаунта си без усилие с Face ID или Touch ID. Тези биометрични методи за вход предлагат бърз и сигурен начин за достъп до профила ви, като гарантират, че само вие можете да отключите информацията си.

Send on the go with Xe

Изпращане на пари в движение

Изпращането на пари в световен мащаб е лесно с приложението Xe. Наслаждавайте се на бързи и сигурни трансфери от смартфона си, по всяко време и навсякъде. Независимо дали става въпрос за лични или бизнес нужди, Xe предоставя силата на международните парични преводи в джоба ви.

Easier mobile transfers with Xe

Удобни мобилни парични преводи

Прескочете ограниченията на традиционното мобилно банкиране с по-бързи и по-гъвкави преводи между банките. Вземете по-добри тарифи, избягвайте високите такси и изпращайте пари в над 190 държави - всичко това от удобството на мобилното си устройство.

Прехвърлянето на пари в световен мащаб е лесно

Create account

Създаване на акаунт

Това отнема само няколко минути. Нуждаем се само от вашия имейл адрес и допълнителна информация.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Незабавна оферта

Получавайте в реално време най-добрия банков курс за паричен превод в избраната от вас валута.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Изпращане на пари

Добавете всички необходими данни и настройте трансфера. След като получим средствата, ще се погрижим за останалото.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Проследяване на трансфера ви

Проследявайте всяка стъпка от трансфера си с нашето приложение Xe. Активирайте известията, за да получавате актуализации за напредъка на трансфера си.

Ways to send money with Xe

Начини за изпращане на пари

Изберете правилния вариант на плащане за всяка ваша нужда.

Директен дебит
Взема средства от вашата банка. Обикновено пристига в рамките на 3 работни дни.

Банков превод
Превод от вашата банка към нашата. Обикновено пристига в рамките на 24 часа.

Дебитна/кредитна карта
Най-бързият метод, но включва малки такси. Парите пристигат почти веднага.

Регистрирайте се и изпратете пари
Ways to receive money with Xe

Начини за получаване на пари

Предлагаме удобни възможности за получаване на пари в цял свят.

Банков депозит
Изпращайте директно до стотици големи банки в световен мащаб.

Вземане на пари в брой
Вземете пари в брой на над 500 000 места в над 150 държави.

Мобилен портфейл
Изпращайте средства направо на мобилния телефон на любимия си човек в над 35 държави.

Регистрирайте се и изпратете пари

Xe се ползва с доверието на милиони хора по света

Приложение Често задавани въпроси (ЧЗВ)