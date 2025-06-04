Сигурност, на която можете да разчитате

Знаем колко важни са сигурните услуги, когато става въпрос за вашите пари и информация. Ето защо използваме усъвършенствани технологии и строги мерки, за да гарантираме, че вашите трансфери са винаги защитени и сигурни.

Трансфер с увереност
Security at Xe

Поставяме вашата финансова сигурност и сигурност на данните на първо място

Вашата сигурност е в основата на всичко, което правим. С помощта на най-съвременни технологии и строги мерки за сигурност ние правим всичко възможно, за да защитим парите и личната ви информация. Гарантираме безопасно и безпроблемно преживяване всеки път, когато използвате нашите услуги.

Xe and Euronet

Част от третата по големина трансферна мрежа в света

Като част от семейството на Euronet Worldwide (NASDAQ: EEFT), Xe е част от третата по големина мрежа за парични преводи в света. Ние сме регулирани в световен мащаб и се придържаме към най-строгите протоколи за сигурност, като гарантираме, че всяка транзакция е сигурна и надеждна. Ние сме тук и ще останем - посветени на осигуряването на първокласна защита за вашите пари, винаги.

Как защитаваме това, което е ваше

Secure infrastructure

Сигурна инфраструктура

Използваме надеждни системи за сигурни и бързи трансфери. Най-съвременните технологии и денонощното наблюдение гарантират, че транзакциите ви са сигурни, така че можете да се чувствате уверени всеки път, когато изпращате пари.

Authentication & access control

Удостоверяване & контрол на достъпа

Използваме многофакторно удостоверяване (MFA) с биометрична проверка за влизане в системата. Дейността на акаунта се следи в реално време, за да се открие и блокира незабавно всеки неоторизиран достъп.

Data privacy

Обща поверителност на данните

Ние ценим неприкосновеността на личния живот като основно право. Вашите данни никога не се продават или използват неправомерно. Спазваме глобални разпоредби като GDPR и CCPA, като гарантираме, че данните се обработват сигурно и са напълно защитени по всяко време.

Monitoring & threat detection

Мониторинг & откриване на заплахи

Нашият екип наблюдава системите 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, като използва базирано на изкуствен интелект откриване на заплахи. Извършваме редовно сканиране на уязвимостите и ежегодни тестове за проникване от трети страни, за да откриваме и отстраняваме рисковете за сигурността.

Safeguarding your money and data with 2FA

Защита на парите и данните ви с 2FA

Вашият акаунт в Xe е защитен като сейф с висока степен на сигурност, с двуфакторно удостоверяване (2FA) и биометрична проверка. Тези нива на защита гарантират, че само вие имате достъп до сметката си, като парите и личната ви информация са защитени от неоторизиран достъп.

24/7 dedicated incident response protocol

24/7 специализиран протокол за реакция при инциденти

В малко вероятния случай, когато нещо се обърка, нашият екип реагира незабавно, за да защити акаунта ви и да спре заплахите на място. Притеснявате се за сметката или транзакциите си? Нашият специализиран екип за поддръжка е на разположение 24 часа в денонощието и 5 дни в седмицата и е готов да ви помогне винаги, когато имате нужда от помощ.

Employee screening, training & awareness at Xe

Сигурността на данните започва с обучение и образование

Внимателно проверяваме всеки служител с проверки на трети страни, преди да му предоставим достъп до чувствителни данни. Екипът ни също така преминава редовно обучение по киберсигурност, което гарантира, че винаги е в крак с най-новите най-добри практики, за да запази вашите данни в безопасност и сигурност.

Как да превеждате пари в чужбина с Xe

Create account

Създаване на акаунт

Това отнема само няколко минути. Нуждаем се само от вашия имейл адрес и допълнителна информация.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Незабавна оферта

Получавайте в реално време най-добрия банков курс за паричен превод в избраната от вас валута.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Изпращане на пари

Добавете всички необходими данни и настройте трансфера. След като получим средствата, ще се погрижим за останалото.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Проследяване на трансфера ви

Проследявайте трансфера си на всеки етап от него. Активирайте известията, за да получавате актуализации за напредъка на трансфера си.

Committed to security at Xe

Основни политики, които следваме

Поддържаме солиден набор от политики за сигурност и технически стандарти, които са в съответствие с най-добрите практики в индустрията. Те се преразглеждат всяка година, за да сме сигурни, че винаги сме в крак с времето. Някои от основните политики включват:

  • Политика за информационна сигурност

  • Политика за реакция при инциденти със сигурността

  • Политика за отдалечен достъп

  • Политика за класифициране на данни

  • Политика за управление на уязвимостите

  • Политика за криптиране на данни

  • Политика за логически достъп

Проектирани за защита на вашите данни

Интегрираме мерки за сигурност, като използваме многопластов подход, който помага за намаляване на киберзаплахите и осигурява устойчивост, като избягва единични точки на отказ, така че данните ви винаги да са защитени.

Center Icon

Центрове за данни

Нашите центрове за данни са защитени с физически и логически мерки за сигурност, включително защитни стени, системи за откриване на проникване и 24/7 наблюдение от хора и инструменти, базирани на изкуствен интелект. Използваме множество зони за наличност, за да осигурим резервираност и устойчивост на грешки.

Network security

Мрежова сигурност

Използваме усъвършенствани мерки за мрежова сигурност, включително защита срещу DDoS атаки, зловреден софтуер и неоторизиран достъп. Нашите системи използват криптиране, откриване на заплахи в реално време и автоматични реакции, за да гарантират целостта на данните и да намалят рисковете.

Спазваме изискванията на много световни банки и регулаторни агенции

Australian Securities & Investments Commission
New Zealand Financial Markets Association
Fintrac Canafe
US Treasury Financial Crimes Enforcement Network
Financial Conduct Authority
European Securities and Markets Authority

Изпратете с увереност

Като част от семейството на Евронет Уърлдуайд, през миналата година клиентите ни се довериха за сигурната обработка на международни парични преводи на стойност над 115 милиарда долара. С изгодни лихвени проценти и ниски такси ние улесняваме изпращането на пари в чужбина.

Често задавани въпроси за сигурността