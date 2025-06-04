Сигурност, на която можете да разчитате
Знаем колко важни са сигурните услуги, когато става въпрос за вашите пари и информация. Ето защо използваме усъвършенствани технологии и строги мерки, за да гарантираме, че вашите трансфери са винаги защитени и сигурни.
Поставяме вашата финансова сигурност и сигурност на данните на първо място
Вашата сигурност е в основата на всичко, което правим. С помощта на най-съвременни технологии и строги мерки за сигурност ние правим всичко възможно, за да защитим парите и личната ви информация. Гарантираме безопасно и безпроблемно преживяване всеки път, когато използвате нашите услуги.
Част от третата по големина трансферна мрежа в света
Като част от семейството на Euronet Worldwide (NASDAQ: EEFT), Xe е част от третата по големина мрежа за парични преводи в света. Ние сме регулирани в световен мащаб и се придържаме към най-строгите протоколи за сигурност, като гарантираме, че всяка транзакция е сигурна и надеждна. Ние сме тук и ще останем - посветени на осигуряването на първокласна защита за вашите пари, винаги.
Как защитаваме това, което е ваше
Сигурна инфраструктура
Използваме надеждни системи за сигурни и бързи трансфери. Най-съвременните технологии и денонощното наблюдение гарантират, че транзакциите ви са сигурни, така че можете да се чувствате уверени всеки път, когато изпращате пари.
Удостоверяване & контрол на достъпа
Използваме многофакторно удостоверяване (MFA) с биометрична проверка за влизане в системата. Дейността на акаунта се следи в реално време, за да се открие и блокира незабавно всеки неоторизиран достъп.
Обща поверителност на данните
Ние ценим неприкосновеността на личния живот като основно право. Вашите данни никога не се продават или използват неправомерно. Спазваме глобални разпоредби като GDPR и CCPA, като гарантираме, че данните се обработват сигурно и са напълно защитени по всяко време.
Мониторинг & откриване на заплахи
Нашият екип наблюдава системите 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, като използва базирано на изкуствен интелект откриване на заплахи. Извършваме редовно сканиране на уязвимостите и ежегодни тестове за проникване от трети страни, за да откриваме и отстраняваме рисковете за сигурността.
Защита на парите и данните ви с 2FA
Вашият акаунт в Xe е защитен като сейф с висока степен на сигурност, с двуфакторно удостоверяване (2FA) и биометрична проверка. Тези нива на защита гарантират, че само вие имате достъп до сметката си, като парите и личната ви информация са защитени от неоторизиран достъп.
24/7 специализиран протокол за реакция при инциденти
В малко вероятния случай, когато нещо се обърка, нашият екип реагира незабавно, за да защити акаунта ви и да спре заплахите на място. Притеснявате се за сметката или транзакциите си? Нашият специализиран екип за поддръжка е на разположение 24 часа в денонощието и 5 дни в седмицата и е готов да ви помогне винаги, когато имате нужда от помощ.
Сигурността на данните започва с обучение и образование
Внимателно проверяваме всеки служител с проверки на трети страни, преди да му предоставим достъп до чувствителни данни. Екипът ни също така преминава редовно обучение по киберсигурност, което гарантира, че винаги е в крак с най-новите най-добри практики, за да запази вашите данни в безопасност и сигурност.
Как да превеждате пари в чужбина с Xe
Създаване на акаунт
Това отнема само няколко минути. Нуждаем се само от вашия имейл адрес и допълнителна информация.
Незабавна оферта
Получавайте в реално време най-добрия банков курс за паричен превод в избраната от вас валута.
Изпращане на пари
Добавете всички необходими данни и настройте трансфера. След като получим средствата, ще се погрижим за останалото.
Проследяване на трансфера ви
Проследявайте трансфера си на всеки етап от него. Активирайте известията, за да получавате актуализации за напредъка на трансфера си.
Основни политики, които следваме
Поддържаме солиден набор от политики за сигурност и технически стандарти, които са в съответствие с най-добрите практики в индустрията. Те се преразглеждат всяка година, за да сме сигурни, че винаги сме в крак с времето. Някои от основните политики включват:
Политика за информационна сигурност
Политика за реакция при инциденти със сигурността
Политика за отдалечен достъп
Политика за класифициране на данни
Политика за управление на уязвимостите
Политика за криптиране на данни
Политика за логически достъп
Проектирани за защита на вашите данни
Интегрираме мерки за сигурност, като използваме многопластов подход, който помага за намаляване на киберзаплахите и осигурява устойчивост, като избягва единични точки на отказ, така че данните ви винаги да са защитени.
Центрове за данни
Нашите центрове за данни са защитени с физически и логически мерки за сигурност, включително защитни стени, системи за откриване на проникване и 24/7 наблюдение от хора и инструменти, базирани на изкуствен интелект. Използваме множество зони за наличност, за да осигурим резервираност и устойчивост на грешки.
Мрежова сигурност
Използваме усъвършенствани мерки за мрежова сигурност, включително защита срещу DDoS атаки, зловреден софтуер и неоторизиран достъп. Нашите системи използват криптиране, откриване на заплахи в реално време и автоматични реакции, за да гарантират целостта на данните и да намалят рисковете.
Спазваме изискванията на много световни банки и регулаторни агенции
Изпратете с увереност
Като част от семейството на Евронет Уърлдуайд, през миналата година клиентите ни се довериха за сигурната обработка на международни парични преводи на стойност над 115 милиарда долара. С изгодни лихвени проценти и ниски такси ние улесняваме изпращането на пари в чужбина.
Често задавани въпроси за сигурността
Личните данни, които събираме от вас, могат да включват име, имейл, телефонен номер, адрес на местоживеене и/или бизнес адрес и други данни за контакт ("Данни за контакт"), титла, дата на раждане, пол, изображения, видеоклипове или подпис.
Нашето известие за поверителност обяснява как и защо можем да обработваме вашите лични данни.
Достъпът до лични данни се ограничава въз основа на принципа "необходимост да се знае", като се използва принципът на най-малката привилегия. Така се гарантира, че само персоналът на Xe, който се нуждае от достъп, за да изпълнява работата си, може да го направи. Пример за това е екипът за обслужване на клиенти.
Xe използва хибриден модел за нашия уебсайт и мобилни приложения. Нашите производствени сървъри са хоствани в AWS и в центрове за данни в ЕС.
Използваме усъвършенствани технологии за криптиране, осигуряващи най-високо ниво на сигурност за вашата поверителна информация. Нашите системи използват стандартното за индустрията криптиране AES-256 за данни в покой, докато данните при пренос се криптират чрез TLS 1.2 и TLS1.3.
Нашите процесори за плащания са доставчици на услуги от ниво 1. Xe никога не обработва данни за платежни карти.
Защитата на данните ви е от съществено значение за запазване на личната ви информация. Ето няколко лесни стъпки, които можете да предприемете:
Използване на силни пароли
Създавайте уникални и силни пароли за акаунтите си и избягвайте да използвате една и съща парола за няколко услуги.
Активиране на многофакторно удостоверяване (MFA):
Когато е възможно, активирайте функцията MFA, която добавя допълнително ниво на сигурност към акаунтите ви.
Бъдете предпазливи с имейлите
Избягвайте да кликвате върху подозрителни връзки или да изтегляте прикачени файлове от непознати податели.
Внимавайте за личната информация
Бъдете предпазливи при споделянето на поверителни данни онлайн и ги предоставяйте само на доверени източници.
Като следвате тези съвети, можете значително да намалите риска от нарушаване на сигурността на данните и да защитите поверителността си онлайн.
Моля, свържете се с нас незабавно, ако смятате, че сте станали жертва на измама.
Съхранявайте доказателствата: Запазете всички съответни документи или имейли като доказателства в подкрепа на доклада си.
Като съобщавате за измама своевременно, можете да защитите себе си и другите от потенциални вреди и да помогнете за изправянето на виновните пред правосъдието.
Доверието ви е наш основен приоритет и ние се ангажираме да опазваме вашата лична и финансова информация. За повече подробности относно нашите практики за сигурност или ако имате някакви притеснения, моля, свържете се с нашия екип по сигурността на security@xe.com.