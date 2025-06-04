Личните данни, които събираме от вас, могат да включват име, имейл, телефонен номер, адрес на местоживеене и/или бизнес адрес и други данни за контакт ("Данни за контакт"), титла, дата на раждане, пол, изображения, видеоклипове или подпис.

Нашето известие за поверителност обяснява как и защо можем да обработваме вашите лични данни.