Открийте как UltraSource, базиран в Канзас доставчик на оборудване, трансформира своя процес на плащане на сметки чрез интегриране на Xe Global Business Payments в Microsoft Dynamics 365 Finance. Тази автоматизация елиминира ръчните задачи, оптимизира плащанията към доставчици и позволява на компанията да се съсредоточи върху стратегическия растеж, всичко това под ръководството на прогресивния финансов директор Роб Могрен.