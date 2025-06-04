- Home
- Бизнес казуси на Xe - Xe
Истории на клиенти на ERP
Вижте как клиентите са решили предизвикателствата си и са спестили време с вградените решения за плащане на Xe за ERP.
Ultrasource - Microsoft Dynamics 365 Finance
Открийте как UltraSource, базиран в Канзас доставчик на оборудване, трансформира своя процес на плащане на сметки чрез интегриране на Xe Global Business Payments в Microsoft Dynamics 365 Finance. Тази автоматизация елиминира ръчните задачи, оптимизира плащанията към доставчици и позволява на компанията да се съсредоточи върху стратегическия растеж, всичко това под ръководството на прогресивния финансов директор Роб Могрен.
Хансен - Microsoft Dynamics 365 Finance
Hansen Technologies, глобален доставчик на софтуер, усъвършенства своя процес на плащане чрез интегриране на решението за плащания на Xe.com в Microsoft Dynamics 365 Finance. Тази автоматизация рационализира вътрешните и международните плащания, намалява ръчните грешки и повишава оперативната ефективност, като позволява на финансовия директор Ричард Инглиш и неговия екип да управляват сигурно плащанията в рамките на своята ERP система.
Atlas Pearls - D365 Business Central
Atlas Pearls, голям производител на перли от Южно море, модернизира своите операции по плащане с Xe Global Business Payments, вграден в Microsoft Dynamics 365 Business Central. Под ръководството на финансовия контрольор Ребека Маккийтинг автоматизацията подобри ефективността на плащанията, замени ръчните работни процеси и позволи на компанията да даде приоритет на растежа и иновациите.
Искате да видите нашето ERP решение в действие?
Оптимизирайте операциите си и опростете глобалните плащания с ERP решението на Xe. Опитайте от първа ръка как безпроблемно нашата технология за вградени плащания се интегрира във вашата ERP система, като повишава ефективността и ви спестява време. Готови ли сте да промените бизнеса си?