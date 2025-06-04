Използването на грешен SWIFT код може да доведе до забавяне, отхвърляне или в някои случаи до изпращане на средства до грешна финансова институция. Ако плащането бъде отхвърлено, то може да бъде върнато на изпращача, често с допълнителни такси. Ако средствата попаднат в грешна банка, възстановяването им може да отнеме време и да доведе до такси за възстановяване. Винаги проверявайте SWIFT кода в банката си или при получателя, преди да потвърдите превода, особено при големи или спешни плащания.