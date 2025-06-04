Търсене на SWIFT кода на вашата банка
Използвайте нашата справка за SWIFT, за да откриете SWIFT/BIC кода на вашата банка, или бързо изберете една от популярните банки, изброени по-долу.
Намерете SWIFT код
Изберете от тези популярни банки, за да започнете:
Какво е SWIFT/BIC код?
SWIFT кодът, известен също като BIC, е международен банков идентификатор, който се използва, за да се гарантира, че парите ви ще стигнат до правилното място при изпращане или получаване на средства през граница. Той посочва на банките коя точно финансова институция участва в превода, като по този начин помага да се осигури сигурна и точна доставка на международните плащания.
Защо ми е необходим SWIFT/BIC код?
При изпращане или получаване на международни преводи обикновено ви е необходим SWIFT/BIC код, тъй като той помага да се идентифицира правилната финансова институция и да се насочи плащането по сигурен начин. Не всички международни преводи обаче изискват такъв - някои държави или методи на плащане могат да използват алтернативи като IBAN, маршрутни номера или национални клирингови кодове.
Има ли моята банка повече от един SWIFT код?
Много банки имат няколко SWIFT кода, особено големите банки с клонове в различни градове. Някои банки използват единен глобален SWIFT код, докато други определят уникални кодове за конкретни клонове, за да помогнат за по-точното насочване на международните плащания.
Често задавани въпроси
SWIFT кодът се използва за идентифициране на конкретна банка или финансова институция при трансгранично изпращане или получаване на пари. Той действа като международен адрес за вашата банка и помага за сигурното и точно насочване на превода през глобалната банкова система. Макар че не всеки метод на превод или държава изисква SWIFT код, той често е необходим при извършване на традиционни банкови преводи чрез банки. Предоставянето на правилния SWIFT код намалява риска от забавяне, отхвърляне или неправилно насочване на плащанията.
Това зависи от банката. Някои банки използват един глобален SWIFT код за всички клонове, докато други определят уникални кодове за конкретни клонове или отдели - особено в големите градове или за бизнес и корпоративни сметки. Ако клонът ви разполага със специален SWIFT код, най-добре е да го използвате, тъй като той може да ускори обработката и да подобри точността на проследяване. В противен случай SWIFT кодът на централата на банката обикновено е надеждна алтернатива.
Можете да намерите SWIFT кода на вашия клон по няколко начина:
Инструменти за търсене като този на тази страница
Платформи за онлайн банкиране, в които обикновено са налични данни за международни преводи
Банкови извлечения или официална кореспонденция
Обслужване на клиенти във вашия клон или чрез главната линия за помощ на банката Ако вашият клон няма уникален SWIFT код, банката може да ви инструктира да използвате общ код или код на централата.
Използването на грешен SWIFT код може да доведе до забавяне, отхвърляне или в някои случаи до изпращане на средства до грешна финансова институция. Ако плащането бъде отхвърлено, то може да бъде върнато на изпращача, често с допълнителни такси. Ако средствата попаднат в грешна банка, възстановяването им може да отнеме време и да доведе до такси за възстановяване. Винаги проверявайте SWIFT кода в банката си или при получателя, преди да потвърдите превода, особено при големи или спешни плащания.
Стандартният SWIFT код е дълъг 8 или 11 знака и има следната структура:
Банков код (4 букви): Идентифицира банката
Код на страната (2 букви): Показва държавата, в която се намира банката
Код на местоположението (2 символа): Посочва града или региона
Код на клона (3 символа, по избор): Идентифицира конкретен клон
Ако кодът е дълъг само 8 символа, той обикновено се отнася за главния офис на банката.
Отказ от отговорност
Предоставените на тази страница SWIFT кодове, имена на банки, адреси и друга свързана информация са само за обща информация. Въпреки че се стремим да осигурим точност, Xe не гарантира, че информацията е пълна, актуална или без грешки. Подробностите могат да се променят без предизвестие и може да не отразяват последните налични данни от съответните финансови институции.
Xe не прави никакви изявления относно правния статут, регулаторния статус или оперативната цялост на която и да е банка, финансова институция или посредник в списъка. Ние не подкрепяме и не проверяваме легитимността на нито един от включените субекти, нито поемаме каквато и да е отговорност за използването на предоставената информация от ваша страна.
Всички финансови транзакции или решения, взети въз основа на тази информация, се извършват на ваш собствен риск. Xe не носи отговорност за загуби, забавяния или щети, произтичащи от разчитане на данните, нито от сделки с трети страни, чиято информация е показана на този сайт.
Препоръчваме ви да проверявате независимо всички данни в съответната финансова институция, преди да инициирате транзакция.
Този отказ от отговорност е предоставен само на английски език и не е преведен. Въпреки че останалата част от тази страница може да се появи на избрания от вас език, правният отказ от отговорност остава на английски език, за да се запази неговата точност и смисъл.