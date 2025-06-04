  1. Начало
EUR - Евро

Евро е валутата на Държави членки на еврото. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Евро е курсът EUR към USD. Валутният код за Евро е EUR, а символът на валутата е €. По-долу ще намерите курсове за Евро и валутен конвертор.

Централната банка в Европа се нарича Европейска централна банка (ЕЦБ). В момента 17 държави членки на ЕС са приели еврото. То е втората най-търгувана валута на форекс пазара, след долара, и също така е основна глобална резервна валута. Други често срещани имена за еврото включват Йо-йо (ирландски английски), Леру (испански) и Еге (фински).

Въведение в еврото
На 1 януари 1999 г. еврото (EUR) беше въведено като валута за сметки, заменяйки Европейската валутна единица на паритет. Европейската валутна единица беше теоретична кошница от валути, а не физическа валута сама по себе си. Първоначално единадесет от страните в Европейския икономически и паричен съюз замениха собствените си валути с еврото: Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Португалия и Испания. Гърция последва примера през 2001 г., Словения през 2007 г., Малта и Кипър през 2008 г., Словакия през 2009 г. и Латвия през 2014 г.

Използване на еврото извън ЕС
Няколко суверенни държави, които не са част от Европейския съюз, също приеха еврото, включително Княжество Андора, Княжество Монако, Република Сан Марино и Ватикана. Еврото се използва и в много територии, департаменти и суверенни държави на страните от еврозоната, като Азорските острови, Балеарските острови, Канарските острови, остров Европа, Френска Гвиана, Гваделупа, Хуан де Нова, Мадейра, Мартиника, Майот, Реюнион, Сен Мартен, Сен Пиер и Микелон, за да назовем само няколко. Еврото се използва като търговска валута в Куба, Северна Корея и Сирия и няколко валути са обвързани с него.

Валута Курс на обвързване
Конвертируема марка на Босна и Херцеговина 1.95583
Български лев 1.95583
Ескудо на Кабо Верде 110.265
Централноафрикански CFA франк BEAC 655.957
CFA франк 655.957
CFP франк 119.3317
Коморски франк 491.9678
Литовски лит 3.45280

Стойност на остарелите национални валути
Банкноти и монети в евро започнаха да циркулират през 2002 г., като старите банкноти и монети постепенно бяха изтеглени от обращение. Точните дати, на които всяка стара валута престава да бъде законно платежно средство и техните официални фиксирани курсове, са показани в таблицата по-долу.

Наследствена (стара) валута Конверсия от EUR Остаряла
ATS Австрия, шилнг 1 EUR = 13.7603 ATS 28-фев-2002
BEF Белгия, франк 1 EUR = 40.3399 BEF 28-фев-2002
CYP Кипър, паунд 1 EUR = 0.58527 CYP 31-яну-2008
DEM Германия, германска марка 1 EUR = 1.95583 DEM 28-фев-2002
EEK Естония, крона 1 EUR = 15.6466 EEK 15-яну-2011
ESP Испания, песета 1 EUR = 166.386 ESP 28-фев-2002
FIM Финландия, марка 1 EUR = 5.94573 FIM 31-яну-2008
FRF Франция, франк 1 EUR = 6.55957 FRF 17-фев-2002
GRD Гърция, драхма 1 EUR = 340.750 GRD 28-фев-2002
HRK Хърватия, куна 1 EUR = 7.53450 HRK 1-яну-2023
IEP Ирландия, паунд 1 EUR = 0.78756 IEP 9-фев-2002
ITL Италия, лира 1 EUR = 1936.27 ITL 28-фев-2002
LTL Литва, лит 1 EUR = 3.45280 LTL 15-яну-2015
LUF Люксембург, франк 1 EUR = 40.3399 LUF 28-фев-2002
LVL Латвия, лат 1 EUR = 0.70280 LVL 15-яну-2014
MTL Малта, лира 1 EUR = 0.42930 MTL 31-яну-2008
NLG Нидерландия, гулден (флорин) 1 EUR = 2.20371 NLG 28-яну-2008
PTE Португалия, ескудо 1 EUR = 200.482 PTE 28-фев-2002
SIT Словения, толар 1 EUR = 239.640 SIT 14-яну-2007
SKK Словакия, крона 1 EUR = 30.1260 SKK 17-яну-2009

XE Currency Converter поддържа горепосочените остарели валути; за да направите конверсия, напишете името на валутата в полето за търсене. Някои стари валути все още могат да се конвертират физически на специални места. За подробности, моля, вижте официалния сайт на ЕЦБ, посочен в раздела за свързани връзки по-долу.

Правопис и главни букви
Официалното изписване на валутната единица EUR е "евро", с малка буква "е"; обаче, общата практика в индустрията е да се изписва "Euro", с главна буква "E". Много езици имат различни официални изписвания за еврото, които също могат или не могат да съвпадат с общото използване. Освен това, съществуват различни прякори за валутата, включително Еге (фински), Паво (испански) и Еврач (словашки).

Свързани връзки
За повече информация относно EUR, ви насърчаваме да посетите връзките по-долу, особено Европейската централна банка. Тези сайтове включват последни новини за еврото, както и въпроси като прилагане, правопис, законодателство и др.

Статистика за Евро

ИмеЕвро
Символ
По-малка единица1/100 = цент
Символ на по-малка единицаcent
Най-популярно конвертиране на EUREUR към USD
Най-популярна графика за EURГрафика EUR към USD

Профил на Евро

ПрякориEge (Finnish), Pavo (Spanish), Yoyo (Irish English), Teuro (German)
МонетиЧесто използвани: 5cent, 10cent, 20cent, 50cent, €1, €2
Рядко използвани: 1cent, 2cent
БанкнотиЧесто използвани: €5, €10, €20, €50, €100
Рядко използвани: €200, €500
Централна банкаЕвропейска централна банка
Потребители
Държави членки на еврото, Андора, Австрия, Азори, Балеарски острови, Белгия, Канарски острови, Кипър, Финландия, Франция, Френска Гвиана, Френски южни територии, Германия, Гърция, Гваделупа, Холандия (Нидерландия), Св. Престол (Ватикана), Ирландия (Ейре), Италия, Люксембург, Мадейра, Малта, Монако, Черна гора, Нидерландия, Португалия, Реюнион, Сен Пиер и Микелон, Сен Мартен, Сан Марино, Словакия, Словения, Испания, Ватикана (Св. Престол), Естония, Литва, Латвия

