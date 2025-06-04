EUR - Евро

Централната банка в Европа се нарича Европейска централна банка (ЕЦБ). В момента 17 държави членки на ЕС са приели еврото. То е втората най-търгувана валута на форекс пазара, след долара, и също така е основна глобална резервна валута. Други често срещани имена за еврото включват Йо-йо (ирландски английски), Леру (испански) и Еге (фински).

Въведение в еврото

На 1 януари 1999 г. еврото (EUR) беше въведено като валута за сметки, заменяйки Европейската валутна единица на паритет. Европейската валутна единица беше теоретична кошница от валути, а не физическа валута сама по себе си. Първоначално единадесет от страните в Европейския икономически и паричен съюз замениха собствените си валути с еврото: Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Португалия и Испания. Гърция последва примера през 2001 г., Словения през 2007 г., Малта и Кипър през 2008 г., Словакия през 2009 г. и Латвия през 2014 г.

Използване на еврото извън ЕС

Няколко суверенни държави, които не са част от Европейския съюз, също приеха еврото, включително Княжество Андора, Княжество Монако, Република Сан Марино и Ватикана. Еврото се използва и в много територии, департаменти и суверенни държави на страните от еврозоната, като Азорските острови, Балеарските острови, Канарските острови, остров Европа, Френска Гвиана, Гваделупа, Хуан де Нова, Мадейра, Мартиника, Майот, Реюнион, Сен Мартен, Сен Пиер и Микелон, за да назовем само няколко. Еврото се използва като търговска валута в Куба, Северна Корея и Сирия и няколко валути са обвързани с него.



Стойност на остарелите национални валути

Банкноти и монети в евро започнаха да циркулират през 2002 г., като старите банкноти и монети постепенно бяха изтеглени от обращение. Точните дати, на които всяка стара валута престава да бъде законно платежно средство и техните официални фиксирани курсове, са показани в таблицата по-долу.





Наследствена (стара) валута Конверсия от EUR Остаряла ATS Австрия, шилнг 1 EUR = 13.7603 ATS 28-фев-2002 BEF Белгия, франк 1 EUR = 40.3399 BEF 28-фев-2002 CYP Кипър, паунд 1 EUR = 0.58527 CYP 31-яну-2008 DEM Германия, германска марка 1 EUR = 1.95583 DEM 28-фев-2002 EEK Естония, крона 1 EUR = 15.6466 EEK 15-яну-2011 ESP Испания, песета 1 EUR = 166.386 ESP 28-фев-2002 FIM Финландия, марка 1 EUR = 5.94573 FIM 31-яну-2008 FRF Франция, франк 1 EUR = 6.55957 FRF 17-фев-2002 GRD Гърция, драхма 1 EUR = 340.750 GRD 28-фев-2002 HRK Хърватия, куна 1 EUR = 7.53450 HRK 1-яну-2023 IEP Ирландия, паунд 1 EUR = 0.78756 IEP 9-фев-2002 ITL Италия, лира 1 EUR = 1936.27 ITL 28-фев-2002 LTL Литва, лит 1 EUR = 3.45280 LTL 15-яну-2015 LUF Люксембург, франк 1 EUR = 40.3399 LUF 28-фев-2002 LVL Латвия, лат 1 EUR = 0.70280 LVL 15-яну-2014 MTL Малта, лира 1 EUR = 0.42930 MTL 31-яну-2008 NLG Нидерландия, гулден (флорин) 1 EUR = 2.20371 NLG 28-яну-2008 PTE Португалия, ескудо 1 EUR = 200.482 PTE 28-фев-2002 SIT Словения, толар 1 EUR = 239.640 SIT 14-яну-2007 SKK Словакия, крона 1 EUR = 30.1260 SKK 17-яну-2009

XE Currency Converter поддържа горепосочените остарели валути; за да направите конверсия, напишете името на валутата в полето за търсене. Някои стари валути все още могат да се конвертират физически на специални места. За подробности, моля, вижте официалния сайт на ЕЦБ, посочен в раздела за свързани връзки по-долу.

Правопис и главни букви

Официалното изписване на валутната единица EUR е "евро", с малка буква "е"; обаче, общата практика в индустрията е да се изписва "Euro", с главна буква "E". Много езици имат различни официални изписвания за еврото, които също могат или не могат да съвпадат с общото използване. Освен това, съществуват различни прякори за валутата, включително Еге (фински), Паво (испански) и Еврач (словашки).

