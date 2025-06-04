EUR - Евро
Евро е валутата на Държави членки на еврото. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Евро е курсът EUR към USD. Валутният код за Евро е EUR, а символът на валутата е €. По-долу ще намерите курсове за Евро и валутен конвертор.
Централната банка в Европа се нарича Европейска централна банка (ЕЦБ). В момента 17 държави членки на ЕС са приели еврото. То е втората най-търгувана валута на форекс пазара, след долара, и също така е основна глобална резервна валута. Други често срещани имена за еврото включват Йо-йо (ирландски английски), Леру (испански) и Еге (фински).
Въведение в еврото
На 1 януари 1999 г. еврото (EUR) беше въведено като валута за сметки, заменяйки Европейската валутна единица на паритет. Европейската валутна единица беше теоретична кошница от валути, а не физическа валута сама по себе си. Първоначално единадесет от страните в Европейския икономически и паричен съюз замениха собствените си валути с еврото: Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Португалия и Испания. Гърция последва примера през 2001 г., Словения през 2007 г., Малта и Кипър през 2008 г., Словакия през 2009 г. и Латвия през 2014 г.
Използване на еврото извън ЕС
Няколко суверенни държави, които не са част от Европейския съюз, също приеха еврото, включително Княжество Андора, Княжество Монако, Република Сан Марино и Ватикана. Еврото се използва и в много територии, департаменти и суверенни държави на страните от еврозоната, като Азорските острови, Балеарските острови, Канарските острови, остров Европа, Френска Гвиана, Гваделупа, Хуан де Нова, Мадейра, Мартиника, Майот, Реюнион, Сен Мартен, Сен Пиер и Микелон, за да назовем само няколко. Еврото се използва като търговска валута в Куба, Северна Корея и Сирия и няколко валути са обвързани с него.
|Валута
|Курс на обвързване
|Конвертируема марка на Босна и Херцеговина
|1.95583
|Български лев
|1.95583
|Ескудо на Кабо Верде
|110.265
|Централноафрикански CFA франк BEAC
|655.957
|CFA франк
|655.957
|CFP франк
|119.3317
|Коморски франк
|491.9678
|Литовски лит
|3.45280
Стойност на остарелите национални валути
Банкноти и монети в евро започнаха да циркулират през 2002 г., като старите банкноти и монети постепенно бяха изтеглени от обращение. Точните дати, на които всяка стара валута престава да бъде законно платежно средство и техните официални фиксирани курсове, са показани в таблицата по-долу.
|Наследствена (стара) валута
|Конверсия от EUR
|Остаряла
|ATS Австрия, шилнг
|1 EUR = 13.7603 ATS
|28-фев-2002
|BEF Белгия, франк
|1 EUR = 40.3399 BEF
|28-фев-2002
|CYP Кипър, паунд
|1 EUR = 0.58527 CYP
|31-яну-2008
|DEM Германия, германска марка
|1 EUR = 1.95583 DEM
|28-фев-2002
|EEK Естония, крона
|1 EUR = 15.6466 EEK
|15-яну-2011
|ESP Испания, песета
|1 EUR = 166.386 ESP
|28-фев-2002
|FIM Финландия, марка
|1 EUR = 5.94573 FIM
|31-яну-2008
|FRF Франция, франк
|1 EUR = 6.55957 FRF
|17-фев-2002
|GRD Гърция, драхма
|1 EUR = 340.750 GRD
|28-фев-2002
|HRK Хърватия, куна
|1 EUR = 7.53450 HRK
|1-яну-2023
|IEP Ирландия, паунд
|1 EUR = 0.78756 IEP
|9-фев-2002
|ITL Италия, лира
|1 EUR = 1936.27 ITL
|28-фев-2002
|LTL Литва, лит
|1 EUR = 3.45280 LTL
|15-яну-2015
|LUF Люксембург, франк
|1 EUR = 40.3399 LUF
|28-фев-2002
|LVL Латвия, лат
|1 EUR = 0.70280 LVL
|15-яну-2014
|MTL Малта, лира
|1 EUR = 0.42930 MTL
|31-яну-2008
|NLG Нидерландия, гулден (флорин)
|1 EUR = 2.20371 NLG
|28-яну-2008
|PTE Португалия, ескудо
|1 EUR = 200.482 PTE
|28-фев-2002
|SIT Словения, толар
|1 EUR = 239.640 SIT
|14-яну-2007
|SKK Словакия, крона
|1 EUR = 30.1260 SKK
|17-яну-2009
XE Currency Converter поддържа горепосочените остарели валути; за да направите конверсия, напишете името на валутата в полето за търсене. Някои стари валути все още могат да се конвертират физически на специални места. За подробности, моля, вижте официалния сайт на ЕЦБ, посочен в раздела за свързани връзки по-долу.
Правопис и главни букви
Официалното изписване на валутната единица EUR е "евро", с малка буква "е"; обаче, общата практика в индустрията е да се изписва "Euro", с главна буква "E". Много езици имат различни официални изписвания за еврото, които също могат или не могат да съвпадат с общото използване. Освен това, съществуват различни прякори за валутата, включително Еге (фински), Паво (испански) и Еврач (словашки).
Свързани връзки
За повече информация относно EUR, ви насърчаваме да посетите връзките по-долу, особено Европейската централна банка. Тези сайтове включват последни новини за еврото, както и въпроси като прилагане, правопис, законодателство и др.
Статистика за Евро
|Име
|Евро
|Символ
|€
|По-малка единица
|1/100 = цент
|Символ на по-малка единица
|cent
|Най-популярно конвертиране на EUR
|EUR към USD
|Най-популярна графика за EUR
|Графика EUR към USD
Профил на Евро
|Прякори
|Ege (Finnish), Pavo (Spanish), Yoyo (Irish English), Teuro (German)
|Монети
|Често използвани: 5cent, 10cent, 20cent, 50cent, €1, €2
Рядко използвани: 1cent, 2cent
|Банкноти
|Често използвани: €5, €10, €20, €50, €100
Рядко използвани: €200, €500
|Централна банка
|Европейска централна банка
|Потребители
Държави членки на еврото, Андора, Австрия, Азори, Балеарски острови, Белгия, Канарски острови, Кипър, Финландия, Франция, Френска Гвиана, Френски южни територии, Германия, Гърция, Гваделупа, Холандия (Нидерландия), Св. Престол (Ватикана), Ирландия (Ейре), Италия, Люксембург, Мадейра, Малта, Монако, Черна гора, Нидерландия, Португалия, Реюнион, Сен Пиер и Микелон, Сен Мартен, Сан Марино, Словакия, Словения, Испания, Ватикана (Св. Престол), Естония, Литва, Латвия
Държави членки на еврото, Андора, Австрия, Азори, Балеарски острови, Белгия, Канарски острови, Кипър, Финландия, Франция, Френска Гвиана, Френски южни територии, Германия, Гърция, Гваделупа, Холандия (Нидерландия), Св. Престол (Ватикана), Ирландия (Ейре), Италия, Люксембург, Мадейра, Малта, Монако, Черна гора, Нидерландия, Португалия, Реюнион, Сен Пиер и Микелон, Сен Мартен, Сан Марино, Словакия, Словения, Испания, Ватикана (Св. Престол), Естония, Литва, Латвия
