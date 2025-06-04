AUD - Австралийски долар

Важно значение на австралийския долар

Централната банка в Австралия се нарича Резервна банка на Австралия. Като 5-та най-търгувана валута в света, австралийският долар също се нарича бакс, тесто или австралиец. Австралийският долар е известен като стокова валута поради значителния си износ на суровини. В резултат на това AUD е повлиян от Китай и други азиатски вносни пазари. Поради относително високите си лихвени проценти, австралийският долар често се използва в carry търговия с японската йена. Carry търговията е стратегия, при която валута с ниска лихва се продава, за да се купи валута с по-висока лихва.

Ранна валута в Австралия

Когато Нов Южен Уелс е бил създаден за първи път през 1788 г., английската лира е била официалната валута, въпреки че испанските долари са били използвани доста редовно. През 1813 г., за да се опита да се предотврати незаконното използване на испанските долари, центровете на монетите са били изрязани; те станали известни като 'дупчени долари' и ядрата били наречени 'дъмпс'; това е била първата форма на монетарна система в Австралия.

От лирата стерлинг до австралийския долар

През 1825 г. правителството наложило стерлингов стандарт и британските монети започнали да се сечени в Австралия. Тези сребърни и бронзови монети продължили да се използват до 1910 г., когато била въведена нова национална валута, австралийската лира. Австралийската лира била фиксирана по стойност спрямо лирата стерлинг и, в резултат на това, използвала златен стандарт. Три години по-късно била издадена първата серия австралийски банкноти. През февруари 1966 г. австралийският долар (AUD) бил въведен в рамките на десетична система; долари и центи заменят лирите, шилингите и пенсите. През 1988 г. банкнотите били преобразувани в полимер, технология, разработена първоначално в Австралия, за да се предотврати фалшифицирането.