CAD - Канадски долар

Важно значение на канадския долар

Канадският долар е седмата най-търгувана валута на Forex пазара, тъй като много институции и индивидуални търговци търгуват с CAD. Хората също наричат CAD Луни, бакс, Уард и Пиастър (на френски). Канадският долар се държи като резервна валута от редица централни банки. Той е известен и като стокова валута, поради значителния износ на суровини от страната.

Въведение в CAD

Валутата е въведена в Канада в началото на 1660-те години, когато френски колонисти донесли монети в района. Първите банкноти са издадени в Канада през 1821 г. от Монреалската банка и бързо стават основен метод на плащане. През 1841 г., като британска колония, Провинция Канада започва да издава валута, наречена канадска лира; но през 1858 г. канадският долар заменя лирата и се свързва с американския долар. През това време и американските долари, и британските златни суверени бяха законно платежно средство в границите на Канада. След канадската конфедерация, правителството десетично преобразува валутата и нова серия монети бяха издадени в Доминиона на Канада. Банката на Канада беше основана през 1934 г., а първото издание на банкноти беше година по-късно. Първата монета Луни беше въведена през 1987 г., а монетата от два долара (често наричана Туни) беше пусната през 1996 г. През 2011 г. Централната банка на Канада издаде нова серия банкноти, отпечатани на полимерен материал.