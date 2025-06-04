CAD - Канадски долар
Канадски долар е валутата на Канада. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Канадски долар е курсът CAD към USD. Валутният код за Долари е CAD, а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Канадски долар и валутен конвертор.
Важно значение на канадския долар
Канадският долар е седмата най-търгувана валута на Forex пазара, тъй като много институции и индивидуални търговци търгуват с CAD. Хората също наричат CAD Луни, бакс, Уард и Пиастър (на френски). Канадският долар се държи като резервна валута от редица централни банки. Той е известен и като стокова валута, поради значителния износ на суровини от страната.
Въведение в CAD
Валутата е въведена в Канада в началото на 1660-те години, когато френски колонисти донесли монети в района. Първите банкноти са издадени в Канада през 1821 г. от Монреалската банка и бързо стават основен метод на плащане. През 1841 г., като британска колония, Провинция Канада започва да издава валута, наречена канадска лира; но през 1858 г. канадският долар заменя лирата и се свързва с американския долар. През това време и американските долари, и британските златни суверени бяха законно платежно средство в границите на Канада. След канадската конфедерация, правителството десетично преобразува валутата и нова серия монети бяха издадени в Доминиона на Канада. Банката на Канада беше основана през 1934 г., а първото издание на банкноти беше година по-късно. Първата монета Луни беше въведена през 1987 г., а монетата от два долара (често наричана Туни) беше пусната през 1996 г. През 2011 г. Централната банка на Канада издаде нова серия банкноти, отпечатани на полимерен материал.
Статистика за Канадски долар
|Име
|Канадски долар
|Символ
|$
|По-малка единица
|1/100 = цент
|Символ на по-малка единица
|¢
|Най-популярно конвертиране на CAD
|CAD към USD
|Най-популярна графика за CAD
|Графика CAD към USD
Профил на Канадски долар
|Прякори
|Loonie, buck (English), Huard, piastre (French)
|Монети
|Често използвани: 5¢, 10¢, 25¢, $1, $2
Рядко използвани: 1¢, 50¢
|Банкноти
|Често използвани: $5, $10, $20, $50, $100
Рядко използвани: $1, $2, $500, $1000
|Централна банка
|Банка на Канада
|Потребители
Канада
Канада
Защо се интересувате от CAD?
