GBP - Британска лира
Британска лира е валутата на Обединеното кралство. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Британска лира е курсът GBP към USD. Валутният код за Паунди е GBP, а символът на валутата е £. По-долу ще намерите курсове за Британска лира и валутен конвертор.
Централната банка на Обединеното кралство е Банката на Англия. Като четвъртата най-търгувана валута, британският паунд е третата най-държана резервна валута в света. Общи имена за британския паунд включват паунд стерлинг, стерлинг, квид, кабел и никер.
Важно значение на британския паунд
Британският паунд е най-старата валута, която все още се използва днес, както и една от най-често конвертираните валути. Фолкландските острови, Гибралтар и Света Елена са всички обвързани на паритет с GBP.
Ранна валута в Британия
С произход, датиращ от 760 година, паунд стерлинг е бил първоначално въведен като сребърен пенс, който се разпространи в англосаксонските кралства. През 1158 година дизайнът е променен и вместо чисто сребро новите монети са били изсечени от 92.5% сребро и започнали да се наричат стерлинг паунд. Сребърните пенсове са били единствената монета, използвана в Англия, докато шилингът не е бил въведен през 1487 година, а паундът, две години по-късно, през 1489 година.
Британски паунд банкноти и златен стандарт
Първите хартиени банкноти са били въведени през 1694 година, като правната им основа е била променена от сребро на злато. Банката на Англия, една от първите централни банки в света, е основана година по-късно, през 1695 година. Всички стерлинг банкноти са били написани на ръка до 1855 година, когато банката започва да печата цели банкноти. В началото на 20-ти век, повече държави започват да свързват валутите си със злато. Създаден е златен стандарт, който позволява конверсия между валутите на различни държави и революционизира търговията и международната икономика. Великобритания официално приема златния стандарт през 1816 година, въпреки че е използвала системата от 1670 година. Силата на стерлинга, която идва с златния стандарт, води до период на значителен икономически растеж в Британия до 1914 година.
Британският паунд и стерлинговата зона
Британският паунд не само че е бил използван в Великобритания, но също така е циркулирал в колониите на Британската империя. Държавите, които са използвали паунда, започват да се наричат стерлинговата зона и паундът става глобално популярен, държан като резервна валута в много централни банки. Въпреки това, когато британската икономика започва да намалява, доларът на САЩ започва да доминира. През 1940 година паундът е обвързан с долара на САЩ при курс от 1 паунд за 4.03 долара на САЩ и много други държави следват, обвързвайки съответните си валути. През 1949 година паундът е девалвиран с 30% и следва втора девалвация през 1967 година. Когато британският паунд е десетичен и започва да плава свободно на пазара, през 1971 година, стерлинговата зона е прекратена. След това, британският паунд преживява редица върхове и спадове.
- 1976: Възниква стерлинговата криза и Великобритания се обръща към Международния валутен фонд за заем
- 1988: GBP започва да следва немската марка
- 1990: Великобритания се присъединява към Европейския механизъм за обмен на валути, но се оттегля две години по-късно
- 1997: Контролът на лихвените проценти става отговорност на Банката на Англия
Статистика за Британска лира
|Име
|Британска лира
|Символ
|£
|По-малка единица
|1/100 = пенс
|Символ на по-малка единица
|p
|Най-популярно конвертиране на GBP
|GBP към USD
|Най-популярна графика за GBP
|Графика GBP към USD
Профил на Британска лира
|Прякори
|Pound Sterling, Sterling, Quid, Nicker
|Монети
|Често използвани: 1p, 2p, 5p, 10p, 20p, 50p, £1, £2
|Банкноти
|Често използвани: £5, £10, £20, £50
Рядко използвани: £100
|Централна банка
|Банка на Англия
|Потребители
Обединено кралство (UK), Англия, Северна Ирландия, Шотландия, Уелс, Фолкландски острови, Гибралтар, Гърнси, Остров Ман, Джърси, Света Елена и Асансион, Южна Джорджия и Южносандвичевите острови, Тристан да Куня
