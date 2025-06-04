NZD - Новозеландски долар

Въведен през 1840 година, Нова Зеландска лира е първата официална валута на Нова Зеландия. До този момент, както британските, така и австралийските монети циркулират в Нова Зеландия и продължават да го правят до 1897 година. Банкнотите на лирата са произведени от шест различни търговски банки до 1924 година, когато е внедрен единен дизайн. Десетилетие по-късно е основана Резервната банка на Нова Зеландия.

Идеята за десетична валута е повдигната за първи път през 1933 година, но не е реализирана до 1967 година, когато Нова Зеландска долар замества Новозеландската лира. Имаше много обществени дискусии относно това как ще се нарича новата валута, с предложения като 'киви' и 'зийл', но в крайна сметка терминът 'долар' беше избран. Новозеландският долар първоначално беше свързан с американския долар при курс от 1.62 USD за 1 NZD. Курсът на свързване се променя многократно до 1985 година, когато валутата започва да плава свободно на пазара. През 1999 година е пуснат нов дизайн за новозеландския долар в опит да се модернизира, като новите банкноти са направени от полимер. От 2006 година няма монети под стойността от пет цента и стойността на паричните транзакции се закръгля.