Разходи, включени в разходите по ипотеката

Цена на жилището: Това е общата сума, която ще платите за жилището. Цената на жилището оказва пряко влияние върху размера на кредита, месечните ипотечни вноски и общите разходи. Когато избирате жилище, вземете предвид и други разходи, като данъци върху имота, застраховка на собственика на жилището и разходи по сключването на договора, за да се вместите в бюджета си.

Първоначална вноска: Когато купувате жилище, трябва да платите предварително определен процент от общата цена на жилището, известен още като първоначална вноска. По-голямата първоначална вноска намалява размера на кредита и намалява месечните вноски, докато по-малката първоначална вноска увеличава тези разходи.

Лихвен процент: Лихвеният процент е процентът от сумата на заема, който заемодателят ви начислява за заемането на пари, и влияе върху размера на месечната ви вноска. По-ниският лихвен процент намалява общите разходи по кредита, а по-високият ги увеличава. Лихвените проценти могат да бъдат фиксирани за целия срок на кредита или променливи.



Срок на заема: Срокът на кредита е времето, което ще е необходимо за погасяване на ипотечния кредит. При по-кратък срок, например 15 години, месечните вноски ще бъдат по-високи, но като цяло ще се плаща по-малко лихва. По-дългият срок, например 30 години, обаче намалява вноските по ипотеката и увеличава общите разходи за лихви.

Данък върху недвижимите имоти: Данъкът върху недвижимите имоти е държавен данък, който се определя от стойността на жилището ви и данъчната ставка. Той помага за финансирането на местните училища, поддръжката на пътищата, публичната инфраструктура и спешните услуги. Този данък се плаща ежегодно или като част от месечната вноска по ипотеката.



Застраховка на собственици на жилища: Застраховката на собствениците на жилища е полица, която ви защитава от финансови загуби, дължащи се на щети, кражби или искове за отговорност. Повечето заемодатели изискват това, за да са сигурни, че можете да ремонтирате или замените жилището си в случай на непредвидимо събитие.



PMI: частната ипотечна застраховка се добавя към месечната ви вноска, ако при закупуване на жилище внесете по-малко от 20%. Това защитава заемодателя в случай, че не сте в състояние да изплатите заема си. След като натрупате достатъчно собствен капитал, ще можете да премахнете частната ипотечна застраховка.



HOA: Собствениците на жилища, които живеят в жилищни общности като квартал, комплекс от кондоминиуми или градска къща, плащат месечни или годишни такси на Асоциацията на собствениците на жилища. С тази сума обикновено се заплащат удобства, поддръжка и други обществени услуги. Таксите и правилата се различават за всяка общност.



Разходи за закриване: Разходите по сключването са предварителни такси, които се плащат при финализиране на покупката на имот. Обикновено те варират от 2% до 5% от общата цена на жилището и включват таксите на кредитора, застраховката за собственост, разходите за оценка и данъците. Тези разходи са последният етап от покупката на жилище и се дължат при приключване на сделката.





Формула за плащане на ипотека

Тази формула ви помага да изчислите месечната си вноска по ипотеката само въз основа на размера на кредита и лихвата. Тя не включва никакви допълнителни разходи, като например данъци върху имота, застраховка на собствениците на жилища или други такси, които могат да увеличат общата месечна вноска.



Изчислете ръчно месечните си вноски по ипотеката с тази формула:





Ето каква е разбивката:



M= Месечна вноска:

Ето какво трябва да решите. За да започнете, съберете данните за кредита си. Тези фактори ще определят колко ще плащате всеки месец.



P = главница:

Това е балансът по кредита или общата сума, която все още дължите по ипотеката си. Балансът по кредита ви оказва пряко влияние върху месечната вноска, разходите за лихви и собствения капитал. С намаляването на салдото ще придобиете повече собственост върху имота си.



r = Месечен лихвен процент:

Лихвеният процент по ипотеката е годишен лихвен процент, който ще се плаща ежемесечно през годината. За да определите месечния лихвен процент, разделете годишния процент на броя на месеците в годината. Например, ако годишният ви лихвен процент е 5%, това ще изглежда като 0,05/12 = 0,004167.



n = Брой плащания:

Това е общият брой плащания, които ще направите през целия срок на кредита. За да определите общата сума, умножете срока на заема в години по 12. Например, ако срокът на кредита ви е 30 години, това ще изглежда като 30x12 = 360. Това означава, че през целия срок на кредита ще направите общо 360 вноски.