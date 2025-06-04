Ново начало за вас, позната територия за нас

Преместването в чужбина носи много промени и несигурност, но нашата надеждност остава постоянна.

Трансфер с увереност
Move your money with you

Осигуряване на възможност за преместване в чужбина

Независимо дали се премествате заради нова работа, продължавате образованието си или започвате нова глава в нова страна, Xe гарантира, че парите ви ще стигнат там, където трябва, по безопасен и ефективен начин. Благодарение на нашите безпроблемни трансфери управлението на финансите ви ще бъде с една идея по-малко по време на голямото ви преместване.

Speak with our transfer experts

24/5 експертна подкрепа за глобален трансфер

Свържете се с нас, ако имате въпроси за големи парични преводи или искате да научите как Xe може да ви помогне да спестите от преместването си в чужбина. Свържете се с нашите експерти по трансфери още днес по телефона, в чат на живо или по имейл.

Опитайте предимството на Xe

Maximize your money with Xe

Банкови лихви

Постоянно предлагаме лихви, които надминават банковите, за да получите най-голямата стойност за парите си. Сравнете ни с вашата банка и вижте разликата.

What you see is what you get

Ниски или никакви такси

Ние таксуваме по-малко, а вие спестявате повече. Освен това винаги показваме всички такси, преди да потвърдите превода си, така че да знаете точно за какво плащате.

90% of transfers arrive in minutes.

Светкавични трансфери

Ние правим изпращането на пари в чужбина бързо и лесно. 90% от преводите пристигат за минути, за да са сигурни, че парите ви ще стигнат до местоназначението, когато ви е необходимо.

Trusted & Secure

30+ години върхови постижения

Репутацията ни се гради на доверие. Повече от 280 милиона души разчитат на нашите сигурни услуги за обработката на хиляди глобални транзакции всеки ден.

Track every step of the way

Проследяване в реално време

С нашето проследяване на трансфери в реално време винаги сте в течение. Достъп до актуализации в реално време по всяко време, директно от профила си.

Set it and forget it

Периодични плащания

Искате да настроите периодични плащания за неща като данъци, сметки, инвестиции или ипотеки? Xe улеснява настройката на периодични плащания.

Сравнете ни с вашата банка

Xe постоянно предлага по-добри обменни курсове, така че можете да запазите повече пари в джоба си. С предварителни цени и без изненадващи такси ние превъзхождаме традиционните банки.

The better way to transfer bank-to-bank

Прехвърляйте повече с по-високи лимити за изпращане

Предлагаме по-високи лимити за преводи от традиционните банки, което ви позволява да изпращате повече с един превод. Сбогувайте се с разделянето на по-големи суми и се насладете на по-прост и ефективен начин за преместване на парите си.

Save on recurring bills

Спестете повече от ежедневните сметки и разходи

Когато се премествате в чужбина, е важно да планирате периодични сметки. С Xe можете лесно да управлявате тези плащания и да спестявате повече с най-добрите банкови лихви, като си осигурявате необходимите средства за покриване на редовните си разходи.

Как да преведете пари за преместването си в чужбина с Xe

Create account

Създаване на акаунт

Това отнема само няколко минути. Нуждаем се само от вашия имейл адрес и допълнителна информация.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Незабавна оферта

Получавайте в реално време най-добрия банков курс за паричен превод в избраната от вас валута.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Изпращане на пари

Добавете всички необходими данни и настройте трансфера. След като получим средствата, ще се погрижим за останалото.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Проследяване на трансфера ви

Проследявайте трансфера си на всеки етап от него. Активирайте известията, за да получавате актуална информация за трансфера си.

Xe се ползва с доверието на милиони хора по света

More ways Xe can help you

Открийте какво още може да направи Xe за вас

Любопитно ви е какъв е обхватът на нашия опит? Клиентите ни разчитат на нас за всичко - от ежедневни преводи до важни транзакции. Разгледайте най-популярните ни опции за трансфер.

Често задавани въпроси за големи парични преводи