Изпращане на пари на семейството

Семейството е всичко и ние го разбираме. Изпращайте пари на близките си в чужбина с бързи, сигурни и надеждни преводи - защото тяхното щастие и вашето спокойствие са най-важни.

Save more, transfer more

Сравнете тарифите и открийте спестяванията

Ние правим изпращането на пари до семейството в чужбина лесно, сигурно и бързо. А благодарение на най-добрите ни банкови лихви и ниски такси можете да сте спокойни, че близките ви получават максимална полза от всеки превод.

We’re here to help

24/5 експертна подкрепа за глобален трансфер

Вярваме, че прехвърлянето на пари за издръжка на семейството ви трябва да е лесно и сигурно. Ако имате въпроси относно прехвърлянето си или се нуждаете от помощ, нашите експерти по прехвърляне са на ваше разположение по всяко време.

Обадете ни се: +1 (800) 772-7779

Опитайте предимството на Xe

Maximize your money with Xe

Банкови лихви

Постоянно предлагаме лихви, които надминават банковите, за да получите най-голямата стойност за парите си. Сравнете ни с вашата банка и вижте разликата.

What you see is what you get

Ниски или никакви такси

Ние таксуваме по-малко, а вие спестявате повече. Освен това винаги показваме всички такси, преди да потвърдите превода си, така че да знаете точно за какво плащате.

90% of transfers arrive in minutes.

Светкавични трансфери

Ние правим изпращането на пари в чужбина бързо и лесно. 90% от преводите пристигат за минути, за да са сигурни, че парите ви ще стигнат до местоназначението, когато ви е необходимо.

Trusted & Secure

30+ години върхови постижения

Репутацията ни се гради на доверие. Повече от 280 милиона души разчитат на нашите сигурни услуги за обработката на хиляди глобални транзакции всеки ден.

Track every step of the way

Проследяване в реално време

С нашето проследяване на трансфери в реално време винаги сте в течение. Достъп до актуализации в реално време по всяко време, директно от профила си.

Set it and forget it

Периодични плащания

Искате да настроите периодични плащания за неща като данъци, сметки, инвестиции или ипотеки? Xe улеснява настройката на периодични плащания.

Изпратете с увереност

Като част от семейството на Евронет Уърлдуайд, през миналата година клиентите ни се довериха за сигурната обработка на международни парични преводи на стойност над 115 милиарда долара. С изгодни лихвени проценти и ниски такси ние улесняваме изпращането на пари в чужбина.

Money there when you need

Автоматизиране на трансферите за навременни плащания

Автоматизирането на големите парични преводи позволява на вас и на близките ви да управлявате по-добре бюджетите си, като внасяте последователност в живота си и този на получателя. С Xe можете лесно да управлявате тези периодични плащания.

Your bank doesn’t want you to know about us

Предефиниране на международните парични преводи

Вече повече от 30 години Xe надхитрява банките, като прави международните преводи по-бързи, по-лесни и по-достъпни. Докато банките се опитват да наваксат, ние усвояваме изкуството на глобалните плащания. Нищо чудно, че 280 милиона души ни се доверяват за всички свои нужди, свързани с парите в световен мащаб.

Как да изпратите пари на близките си в чужбина с Xe

Create account

Създаване на акаунт

Това отнема само няколко минути. Нуждаем се само от вашия имейл адрес и допълнителна информация.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Незабавна оферта

Получавайте в реално време най-добрия банков курс за паричен превод в избраната от вас валута.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Изпращане на пари

Добавете всички необходими данни и настройте трансфера. След като получим средствата, ще се погрижим за останалото.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Проследяване на трансфера ви

Проследявайте трансфера си на всеки етап от него. Активирайте известията, за да получавате актуална информация за трансфера си.

Xe се ползва с доверието на милиони хора по света

More ways Xe can help you

Открийте какво още може да направи Xe за вас

Любопитно ви е какъв е обхватът на нашия опит? Клиентите ни разчитат на нас за всичко - от ежедневни преводи до важни транзакции. Разгледайте най-популярните ни опции за трансфер.

Често задавани въпроси за големи парични преводи