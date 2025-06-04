Пренесете инвестиционния си портфейл в световен мащаб

Разширете портфейла си в чужбина с преводи към над 190 държави и 130 валути.

Започнете да пестите от трансфери
Spend less, invest the rest

Сравнете лихвените проценти и превърнете спестяванията в инвестиции

Независимо дали инвестирате в чуждестранни акции, недвижими имоти или интригуващ стартъп, нашите конкурентни лихви и ниски такси гарантират, че повече от парите ви ще отидат в инвестициите ви.

Сравняване на цените Изпрати сега
We’re here to help

24/5 експертна подкрепа за глобален трансфер

Имате въпроси относно прехвърлянето на големи суми за увеличаване на инвестиционния Ви портфейл? Нашият екип е тук, за да ви помогне да се ориентирате в процеса на прехвърляне. Свържете се с нашите експерти по трансфери още днес по телефона, в чат на живо или по имейл.

Обадете ни се: +1 (800) 772-7779 Център за помощ

Опитайте предимството на Xe

Maximize your money with Xe

Банкови лихви

Постоянно предлагаме лихви, които надминават банковите, за да получите най-голямата стойност за парите си. Сравнете ни с вашата банка и вижте разликата.

What you see is what you get

Ниски или никакви такси

Ние таксуваме по-малко, а вие спестявате повече. Освен това винаги показваме всички такси, преди да потвърдите превода си, така че да знаете точно за какво плащате.

90% of transfers arrive in minutes.

Светкавични трансфери

Ние правим изпращането на пари в чужбина бързо и лесно. 90% от преводите пристигат за минути, за да са сигурни, че парите ви ще стигнат до местоназначението, когато ви е необходимо.

Trusted & Secure

30+ години върхови постижения

Репутацията ни се гради на доверие. Повече от 280 милиона души разчитат на нашите сигурни услуги за обработката на хиляди глобални транзакции всеки ден.

Track every step of the way

Проследяване в реално време

С нашето проследяване на трансфери в реално време винаги сте в течение. Достъп до актуализации в реално време по всяко време, директно от профила си.

Set it and forget it

Периодични плащания

Искате да настроите периодични плащания за неща като данъци, сметки, инвестиции или ипотеки? Xe улеснява настройката на периодични плащания.

Сравнете ни с вашата банка

Xe постоянно предлага по-добри обменни курсове, така че можете да запазите повече пари в джоба си. С предварителни цени и без изненадващи такси ние превъзхождаме традиционните банки.

Сравняване на цените
The better way to transfer bank-to-bank

Прехвърляйте повече с по-високи лимити за изпращане

Предлагаме по-високи лимити за преводи от традиционните банки, което ви позволява да изпращате повече с един превод. Сбогувайте се с разделянето на по-големи суми и се насладете на по-прост и ефективен начин за преместване на парите си.

Започнете да изпращате
Timing is everything

Използвайте нашите графики на валутите, за да определите времето на превода си

Интерактивните валутни графики на Xe са мощен инструмент за анализ на историческите тенденции, който ви помага да вземате по-информирани инвестиционни решения. Дори най-малката разлика в обменните курсове може да окаже драстично влияние върху стойността.

Научете повече

Търсите да инвестирате в...

Own a property abroad?

Недвижими имоти в чужбина?

Увеличете инвестициите си в имоти в международен план с Xe. Нашите конкурентни обменни курсове и бързи и сигурни трансфери ви помагат да се възползвате от възможностите за недвижими имоти в цял свят.

Go global with your portfolio?

Акции в чужбина?

Диверсифицирайте портфейла си от акции в чужбина с Xe. Нашите данни за валутата в реално време и безпроблемният процес на прехвърляне ви помагат да се възползвате от възможностите на чуждестранните пазари.

Do business without borders?

Разширяване на обхвата?

Разширете обхвата на компанията си с Xe. Нашите специализирани корпоративни услуги и опции за прехвърляне на големи суми опростяват управлението на глобални финансови премествания, като ви позволяват да се съсредоточите върху развитието на бизнеса си.

Преведете пари, за да инвестирате в чужбина с Xe

Create account

Създаване на акаунт

Това отнема само няколко минути. Нуждаем се само от вашия имейл адрес и допълнителна информация.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Незабавна оферта

Получавайте в реално време най-добрия банков курс за паричен превод в избраната от вас валута.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Изпращане на пари

Добавете всички необходими данни и настройте трансфера. След като получим средствата, ще се погрижим за останалото.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Проследяване на трансфера ви

Проследявайте трансфера си на всеки етап от него. Активирайте известията, за да получавате актуална информация за трансфера си.

Xe се ползва с доверието на милиони хора по света

More ways Xe can help you

Открийте какво още може да направи Xe за вас

Любопитно ви е какъв е обхватът на нашия опит? Клиентите ни разчитат на нас за всичко - от ежедневни преводи до важни транзакции. Разгледайте най-популярните ни опции за трансфер.

Научете повече

Често задавани въпроси за големи парични преводи