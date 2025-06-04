Управлявайте имота си в чужбина с Xe
Плащайте ипотеката си в чужбина или събирайте наем с бързи и сигурни преводи, които опростяват финансовото ви управление.
Управлявайте лесно ипотеката си & прехвърляне на наеми
Независимо дали става дума за плащане на международна ипотека, или за управление на преводи на наеми, ние правим глобалните парични преводи лесни и без стрес. Възползвайте се от надеждни трансгранични трансфери и експертна подкрепа за безпроблемно преживяване.
24/5 експертна подкрепа за глобален трансфер
Обменът и прехвърлянето на пари трябва да са лесни. Свържете се с експертите по парични преводи на Xe, ако имате въпроси за големи парични преводи или как да започнете да извършвате международни преводи на ипотека или наем.
Опитайте предимството на Xe
Банкови лихви
Постоянно предлагаме лихви, които надминават банковите, за да получите най-голямата стойност за парите си. Сравнете ни с вашата банка и вижте разликата.
Ниски или никакви такси
Ние таксуваме по-малко, а вие спестявате повече. Освен това винаги показваме всички такси, преди да потвърдите превода си, така че да знаете точно за какво плащате.
Светкавични трансфери
Ние правим изпращането на пари в чужбина бързо и лесно. 90% от преводите пристигат за минути, за да са сигурни, че парите ви ще стигнат до местоназначението, когато ви е необходимо.
30+ години върхови постижения
Репутацията ни се гради на доверие. Повече от 280 милиона души разчитат на нашите сигурни услуги за обработката на хиляди глобални транзакции всеки ден.
Проследяване в реално време
С нашето проследяване на трансфери в реално време винаги сте в течение. Достъп до актуализации в реално време по всяко време, директно от профила си.
Периодични плащания
Искате да настроите периодични плащания за неща като данъци, сметки, инвестиции или ипотеки? Xe улеснява настройката на периодични плащания.
Сравнете ни с вашата банка
Xe постоянно предлага по-добри обменни курсове, така че можете да запазите повече пари в джоба си. С предварителни цени и без изненадващи такси ние превъзхождаме традиционните банки.
Как да управлявате прехвърлянето на ипотеки & наеми с Xe
Създаване на акаунт
Това отнема само няколко минути. Нуждаем се само от вашия имейл адрес и допълнителна информация.
Незабавна оферта
Получавайте в реално време най-добрия банков курс за паричен превод в избраната от вас валута.
Изпращане на пари
Добавете всички необходими данни и настройте трансфера. След като получим средствата, ще се погрижим за останалото.
Проследяване на трансфера ви
Проследявайте трансфера си на всеки етап от него. Активирайте известията, за да получавате актуална информация за трансфера си.
Никога не пропускайте дата на плащане с планирани трансфери
Няма нищо по-лошо от това да пропуснете датата на плащане. С Xe можете да автоматизирате големите си парични преводи, като намалите риска от пропускане на плащане и начисляване на такси за забавяне и усложнения.
Xe се ползва с доверието на милиони хора по света
Открийте какво още може да направи Xe за вас
Любопитно ви е какъв е обхватът на нашия опит? Клиентите ни разчитат на нас за всичко - от ежедневни преводи до важни транзакции. Разгледайте най-популярните ни опции за трансфер.
Често задавани въпроси за големи парични преводи
Изпращането на големи суми пари с Xe е много лесно. Просто следвайте посочените по-долу 6 стъпки.
Стъпка 1: Регистрирайте се безплатно
Влезте в профила си в Xe или се регистрирайте безплатно. Отнема само няколко минути и ви е необходим само имейл адрес.
Стъпка 2: Получете оферта
Уведомете ни за валутата, в която искате да преведете пари, за сумата, която искате да изпратите, и за дестинацията.
Стъпка 3: Добавяне на получателя
Предоставете информация за плащането на получателя (ще ви трябват данни като име и адрес).
Стъпка 4: Проверете самоличността си
За някои преводи може да ни трябват документи за самоличност, за да потвърдим, че това сте наистина вие, и да запазим парите ви в безопасност.
Стъпка 5: Потвърдете офертата си
Потвърдете и финансирайте превода си с банкова сметка, кредитна или дебитна карта и сте готови!
Стъпка 6: Проследяване на превода
Вижте къде са парите ви и кога ще пристигнат при получателя. Получавате поддръжка в чат на живо, по телефон и имейл.
В Xe предлагаме множество начини за изпращане на пари.
Директен дебит ACH (препоръчва се за големи преводи):
Директният дебит или плащанията в автоматизираната клирингова къща (ACH) се извършват директно от банковата ви сметка.
Банков превод (препоръчва се за големи преводи):
При банковите преводи парите се превеждат от вашата банка в нашата. Обикновено получаваме парите в рамките на 24 часа.
Дебитна или кредитна карта:
Плащанията с карта обикновено отнемат по-малко от 24 часа. Плащанията с карти обаче са свързани с малка допълнителна такса.
Инициирането на паричен превод показва типичната продължителност. Прогнозното време за доставка може да се промени в зависимост от валутата, дестинацията и начина на плащане. Проследявайте трансферите, като използвате екрана "Дейност" в приложението Xe или в уебсайта, и разговаряйте на живо с нашия виртуален асистент Лекси за съдействие.
Най-бързите варианти за плащане:
Преводите започват, след като получим плащането ви.
Плащанията с карти са най-бързи и се обработват почти мигновено. Изберете плащане с карта за спешни преводи.
Банковите преводи, директните дебити и ACH са малко по-бавни, като достигането им до нас отнема до 2 работни дни.
Срокове за доставка:
След като получим плащането ви, изпращаме парите ви. Оставете от 1 до 3 работни дни за достигане на преводите до получателите, в зависимост от валутата и дестинацията. За притеснения, говорете с Лекси, за да проследите трансферите.
За да извършите паричен превод с Xe, са ви необходими банкова информация, банкова информация на получателя, сумата, която превеждате, и валутата, в която искате да обмените.
След като потвърдите информацията и плащането ви бъде получено, преводът се инициира.
За ваша сигурност имаме ограничения за размера на сумата, която можете да изпратите с един онлайн превод.
Лимит за онлайн преводи по региони:
Великобритания & Европа (GBEU): £350,000 GBP или еквивалент на валута за изпращане
САЩ (US): $535,000 USD или еквивалент на валута за изпращане
Канада (CA): $560,000 CAD или еквивалент на валута за изпращане
Австралия & Нова Зеландия (AUNZ): или еквивалент на валута за изпращане
Избраният от Вас метод на плащане може също да определи каква сума можете да изпратите с нас. Прочетете нашите често задавани въпроси за повече информация и вижте списъка с наличните методи за плащане.
Клиенти в Канада и САЩ, които плащат по банков път или с банков превод:
Клиентите в Канада трябва да изпратят 3000 CAD или повече, за да платят по банков път или с банков превод
Клиентите в САЩ трябва да изпратят 3000 USD или повече, за да платят по банков път или с банков превод
В Xe използваме най-съвременни мерки за сигурност, за да защитим вашите средства и лична информация. Това включва:
Криптиране:
Всички данни, предавани чрез нашата платформа, се криптират с помощта на технологията SSL (Secure Socket Layer).
Регулаторно съответствие:
Ние сме регулирани от финансови органи в множество юрисдикции, което гарантира спазването на строги стандарти за сигурност.
Двуфакторна автентификация:
Предлагаме двуфакторна автентификация (2FA), за да добавите допълнително ниво на сигурност към профила си.
Предотвратяване на измами:
Въведени са усъвършенствани системи за наблюдение с цел откриване и предотвратяване на измамни дейности.
Сигурни методи за плащане:
Използваме само сигурни и надеждни методи за плащане, за да гарантираме безопасността на вашите средства по време на процеса на прехвърляне.
Ако изпращате повече от 50 000 щатски долара годишно (или равностойността им в местна валута), можете да се възползвате от тази услуга.
Ето само няколко неща, с които екипът може да ви помогне:
- Подкрепа при създаването на големи преводи
- Създаване на предварително нареждане, за да фиксирате текущия курс на изпращане за период до 24 месеца
- Създаване на пазарни нареждания, за да можете да изпращате пари при достигане на целеви курс
- Създаване на редовно плащане за извършване на редовни автоматизирани преводи с фиксирани курсове, точно както обичайните ви директни дебити
Ако искате да говорите с член на нашия екип, можете да ни се обадите, като използвате посочените по-долу данни:
United Kingdom (GB): +441753441800 (8:00-18:00 GMT)
Европа (ЕС): +441753441800 (8:00-18:00 GMT)
Нова Зеландия (NZ): +6499054625 (9:00-19:00 NZT)
Австралия (AU): +(9:00-19:00 ч. NZT)
САЩ (US): +17372557830 (7:00-17:00 PT)
Канада (CA): +16474753660 (7:00-17:00 PT)