Управлявайте имота си в чужбина с Xe

Плащайте ипотеката си в чужбина или събирайте наем с бързи и сигурни преводи, които опростяват финансовото ви управление.

Трансфер с увереност
Maintain your overseas mortgage with ease

Управлявайте лесно ипотеката си & прехвърляне на наеми

Независимо дали става дума за плащане на международна ипотека, или за управление на преводи на наеми, ние правим глобалните парични преводи лесни и без стрес. Възползвайте се от надеждни трансгранични трансфери и експертна подкрепа за безпроблемно преживяване.

Speak with our transfer experts

24/5 експертна подкрепа за глобален трансфер

Обменът и прехвърлянето на пари трябва да са лесни. Свържете се с експертите по парични преводи на Xe, ако имате въпроси за големи парични преводи или как да започнете да извършвате международни преводи на ипотека или наем.

Опитайте предимството на Xe

Maximize your money with Xe

Банкови лихви

Постоянно предлагаме лихви, които надминават банковите, за да получите най-голямата стойност за парите си. Сравнете ни с вашата банка и вижте разликата.

What you see is what you get

Ниски или никакви такси

Ние таксуваме по-малко, а вие спестявате повече. Освен това винаги показваме всички такси, преди да потвърдите превода си, така че да знаете точно за какво плащате.

90% of transfers arrive in minutes.

Светкавични трансфери

Ние правим изпращането на пари в чужбина бързо и лесно. 90% от преводите пристигат за минути, за да са сигурни, че парите ви ще стигнат до местоназначението, когато ви е необходимо.

Trusted & Secure

30+ години върхови постижения

Репутацията ни се гради на доверие. Повече от 280 милиона души разчитат на нашите сигурни услуги за обработката на хиляди глобални транзакции всеки ден.

Track every step of the way

Проследяване в реално време

С нашето проследяване на трансфери в реално време винаги сте в течение. Достъп до актуализации в реално време по всяко време, директно от профила си.

Set it and forget it

Периодични плащания

Искате да настроите периодични плащания за неща като данъци, сметки, инвестиции или ипотеки? Xe улеснява настройката на периодични плащания.

Сравнете ни с вашата банка

Xe постоянно предлага по-добри обменни курсове, така че можете да запазите повече пари в джоба си. С предварителни цени и без изненадващи такси ние превъзхождаме традиционните банки.

Как да управлявате прехвърлянето на ипотеки & наеми с Xe

Create account

Създаване на акаунт

Това отнема само няколко минути. Нуждаем се само от вашия имейл адрес и допълнителна информация.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Незабавна оферта

Получавайте в реално време най-добрия банков курс за паричен превод в избраната от вас валута.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Изпращане на пари

Добавете всички необходими данни и настройте трансфера. След като получим средствата, ще се погрижим за останалото.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Проследяване на трансфера ви

Проследявайте трансфера си на всеки етап от него. Активирайте известията, за да получавате актуална информация за трансфера си.

Never miss a payment

Никога не пропускайте дата на плащане с планирани трансфери

Няма нищо по-лошо от това да пропуснете датата на плащане. С Xe можете да автоматизирате големите си парични преводи, като намалите риска от пропускане на плащане и начисляване на такси за забавяне и усложнения.

Xe се ползва с доверието на милиони хора по света

More ways Xe can help you

Открийте какво още може да направи Xe за вас

Любопитно ви е какъв е обхватът на нашия опит? Клиентите ни разчитат на нас за всичко - от ежедневни преводи до важни транзакции. Разгледайте най-популярните ни опции за трансфер.

