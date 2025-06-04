HKD - Хонконгски долар
Хонконгски долар е валутата на Хонг Конг. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Хонконгски долар е курсът HKD към USD. Валутният код за Долари е HKD, а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Хонконгски долар и валутен конвертор.
През 19-ти век Хонг Конг е използвал разнообразие от чуждестранни валути, като Индийски рупии, Испански долари, Мексикански песо и китайски монети за ежедневни транзакции. Като британска колония, опит за стандартизиране на валутната система е направен през 1825 г. с въвеждането на стерлингови монети. Тази валута обаче се оказала непопулярна и чуждестранните монети продължили да циркулират.
През 1863 г. Кралският монетен двор на Лондон започва да издава монети на Хонг Конг Долар. До 1935 г. Хонг Конг е единствената страна, останала на сребърен стандарт. По време на японската окупация доларът временно е спрян, заменен от Японската военна йена. През 1945 г. Хонг Конг е повторно издаден, обвързан с британския паунд в курс от 16 HKD за 1 GBP. През 1972 г. Хонг Конг Долар отново е обвързан с американския долар, като курсът се променя многократно през следващите десетилетия. В момента HKD функционира на режим на свързан обменен курс.
Статистика за Хонконгски долар
|Име
|Хонконгски долар
|Символ
|HK$
|По-малка единица
|1/100 = Сент
|Символ на по-малка единица
|Сент
|Най-популярно конвертиране на HKD
|HKD към USD
|Най-популярна графика за HKD
|Графика HKD към USD
Профил на Хонконгски долар
|Банкноти
|Често използвани: HK$10, HK$20, HK$50, HK$100, HK$500, HK$1000
|Централна банка
|Монетарна власт на Хонг Конг
|Потребители
Хонг Конг
Хонг Конг
