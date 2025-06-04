HKD - Хонконгски долар

През 19-ти век Хонг Конг е използвал разнообразие от чуждестранни валути, като Индийски рупии, Испански долари, Мексикански песо и китайски монети за ежедневни транзакции. Като британска колония, опит за стандартизиране на валутната система е направен през 1825 г. с въвеждането на стерлингови монети. Тази валута обаче се оказала непопулярна и чуждестранните монети продължили да циркулират.

През 1863 г. Кралският монетен двор на Лондон започва да издава монети на Хонг Конг Долар. До 1935 г. Хонг Конг е единствената страна, останала на сребърен стандарт. По време на японската окупация доларът временно е спрян, заменен от Японската военна йена. През 1945 г. Хонг Конг е повторно издаден, обвързан с британския паунд в курс от 16 HKD за 1 GBP. През 1972 г. Хонг Конг Долар отново е обвързан с американския долар, като курсът се променя многократно през следващите десетилетия. В момента HKD функционира на режим на свързан обменен курс.