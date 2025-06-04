  1. Начало
HKD - Хонконгски долар

Хонконгски долар е валутата на Хонг Конг. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Хонконгски долар е курсът HKD към USD. Валутният код за Долари е HKD, а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Хонконгски долар и валутен конвертор.

През 19-ти век Хонг Конг е използвал разнообразие от чуждестранни валути, като Индийски рупии, Испански долари, Мексикански песо и китайски монети за ежедневни транзакции. Като британска колония, опит за стандартизиране на валутната система е направен през 1825 г. с въвеждането на стерлингови монети. Тази валута обаче се оказала непопулярна и чуждестранните монети продължили да циркулират.

През 1863 г. Кралският монетен двор на Лондон започва да издава монети на Хонг Конг Долар. До 1935 г. Хонг Конг е единствената страна, останала на сребърен стандарт. По време на японската окупация доларът временно е спрян, заменен от Японската военна йена. През 1945 г. Хонг Конг е повторно издаден, обвързан с британския паунд в курс от 16 HKD за 1 GBP. През 1972 г. Хонг Конг Долар отново е обвързан с американския долар, като курсът се променя многократно през следващите десетилетия. В момента HKD функционира на режим на свързан обменен курс.

Статистика за Хонконгски долар

ИмеХонконгски долар
СимволHK$
По-малка единица1/100 = Сент
Символ на по-малка единицаСент
Най-популярно конвертиране на HKDHKD към USD
Най-популярна графика за HKDГрафика HKD към USD

Профил на Хонконгски долар

БанкнотиЧесто използвани: HK$10, HK$20, HK$50, HK$100, HK$500, HK$1000
Централна банкаМонетарна власт на Хонг Конг
Потребители
Хонг Конг

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17673
GBP / EUR1.14630
USD / JPY156.622
GBP / USD1.34889
USD / CHF0.789971
USD / CAD1.36655
EUR / JPY184.302
AUD / USD0.670776

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%