AFN - Афганистански афган

Афганистански афган е валутата на Афганистан. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Афганистански афган е курсът AFN към USD. Валутният код за Афгани е AFN , а символът на валутата е ؋. По-долу ще намерите курсове за Афганистански афган и валутен конвертор.