AFN - Афганистански афган
Афганистански афган е валутата на Афганистан. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Афганистански афган е курсът AFN към USD. Валутният код за Афгани е AFN, а символът на валутата е ؋. По-долу ще намерите курсове за Афганистански афган и валутен конвертор.
Статистика за Афганистански афган
|Име
|Афганистански афган
|Символ
|؋
|По-малка единица
|1/100 = Пул
|Символ на по-малка единица
|Пул
|Най-популярно конвертиране на AFN
|AFN към USD
|Най-популярна графика за AFN
|Графика AFN към USD
Профил на Афганистански афган
|Монети
|Често използвани: ؋1, ؋2, ؋5
|Банкноти
|Често използвани: ؋1, ؋2, ؋5, ؋10, ؋20, ؋50, ؋100, ؋500, ؋1000
|Централна банка
|Да Афганистан Банк
|Потребители
Афганистан
