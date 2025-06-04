  1. Начало
AFN - Афганистански афган

Афганистански афган е валутата на Афганистан. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Афганистански афган е курсът AFN към USD. Валутният код за Афгани е AFN, а символът на валутата е ؋. По-долу ще намерите курсове за Афганистански афган и валутен конвертор.

Статистика за Афганистански афган

ИмеАфганистански афган
Символ؋
По-малка единица1/100 = Пул
Символ на по-малка единицаПул
Най-популярно конвертиране на AFNAFN към USD
Най-популярна графика за AFNГрафика AFN към USD

Профил на Афганистански афган

МонетиЧесто използвани: ؋1, ؋2, ؋5
БанкнотиЧесто използвани: ؋1, ؋2, ؋5, ؋10, ؋20, ؋50, ؋100, ؋500, ؋1000
Централна банкаДа Афганистан Банк
Потребители
Афганистан

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17851
GBP / EUR1.14644
USD / JPY156.439
GBP / USD1.35109
USD / CHF0.788500
USD / CAD1.36550
EUR / JPY184.365
AUD / USD0.671716

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%