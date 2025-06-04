  1. Начало
ARS - Аржентинско песо

Аржентинско песо е валутата на Аржентина. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Аржентинско песо е курсът ARS към USD. Валутният код за Песос е ARS, а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Аржентинско песо и валутен конвертор.

Статистика за Аржентинско песо

ИмеАржентинско песо
Символ$
По-малка единица1/100 = Сентаво
Символ на по-малка единицаСентаво
Най-популярно конвертиране на ARSARS към USD
Най-популярна графика за ARSГрафика ARS към USD

Профил на Аржентинско песо

МонетиЧесто използвани: Сентаво5, Сентаво10, Сентаво25, Сентаво50, $1, $2
БанкнотиЧесто използвани: $2, $5, $10, $20, $50, $100
Централна банкаЦентрална банка на Аржентина
Потребители
Аржентина, Фолкландски острови

