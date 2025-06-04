ARS - Аржентинско песо
Аржентинско песо е валутата на Аржентина. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Аржентинско песо е курсът ARS към USD. Валутният код за Песос е ARS, а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Аржентинско песо и валутен конвертор.
Статистика за Аржентинско песо
|Име
|Аржентинско песо
|Символ
|$
|По-малка единица
|1/100 = Сентаво
|Символ на по-малка единица
|Сентаво
|Най-популярно конвертиране на ARS
|ARS към USD
|Най-популярна графика за ARS
|Графика ARS към USD
Профил на Аржентинско песо
|Монети
|Често използвани: Сентаво5, Сентаво10, Сентаво25, Сентаво50, $1, $2
|Банкноти
|Често използвани: $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Централна банка
|Централна банка на Аржентина
|Потребители
Аржентина, Фолкландски острови
