SVC - Салвадорски колон

Салвадорски колон е валутата на Ел Салвадор. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Салвадорски колон е курсът SVC към USD. Валутният код за Колони е SVC , а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Салвадорски колон и валутен конвертор.

Уведомление: От 2001 г. Законът за парична интеграция позволява обращението на американския долар (USD) в Салвадор с фиксиран обменен курс от 8.75 колона. Колонът все още е законно платежно средство, но вече не е в обращение и рядко се използва.