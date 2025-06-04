SVC - Салвадорски колон
Салвадорски колон е валутата на Ел Салвадор. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Салвадорски колон е курсът SVC към USD. Валутният код за Колони е SVC, а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Салвадорски колон и валутен конвертор.
Уведомление: От 2001 г. Законът за парична интеграция позволява обращението на американския долар (USD) в Салвадор с фиксиран обменен курс от 8.75 колона. Колонът все още е законно платежно средство, но вече не е в обращение и рядко се използва.
Статистика за Салвадорски колон
|Име
|Салвадорски колон
|Символ
|$
|По-малка единица
|1/100 = Сентаво
|Символ на по-малка единица
|¢
|Най-популярно конвертиране на SVC
|SVC към USD
|Най-популярна графика за SVC
|Графика SVC към USD
Профил на Салвадорски колон
|Монети
|Често използвани: ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, $1, $5
Рядко използвани: ¢1, ¢2, ¢3
|Банкноти
|Често използвани: $1, $2, $5, $10, $25, $50, $100, $200
|Потребители
Ел Салвадор
Защо се интересувате от SVC?
