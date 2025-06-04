  1. Начало
  2. Валутна енциклопедия
  3. SVC

svc
SVC - Салвадорски колон

Салвадорски колон е валутата на Ел Салвадор. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Салвадорски колон е курсът SVC към USD. Валутният код за Колони е SVC, а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Салвадорски колон и валутен конвертор.

Уведомление: От 2001 г. Законът за парична интеграция позволява обращението на американския долар (USD) в Салвадор с фиксиран обменен курс от 8.75 колона. Колонът все още е законно платежно средство, но вече не е в обращение и рядко се използва.

Изберете валута

svc
SVCСалвадорски колон

Статистика за Салвадорски колон

ИмеСалвадорски колон
Символ$
По-малка единица1/100 = Сентаво
Символ на по-малка единица¢
Най-популярно конвертиране на SVCSVC към USD
Най-популярна графика за SVCГрафика SVC към USD

Профил на Салвадорски колон

МонетиЧесто използвани: ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, $1, $5
Рядко използвани: ¢1, ¢2, ¢3
БанкнотиЧесто използвани: $1, $2, $5, $10, $25, $50, $100, $200
Потребители
Ел Салвадор

Защо се интересувате от SVC?

Искам да...

Изпратя евтин паричен превод до Съединените щатиИзпратя евтин паричен превод до Обединеното кралствоИзпратя евтин паричен превод до КанадаИзпратя евтин паричен превод до АвстралияИзпратя евтин паричен превод до Нова ЗеландияАбонирам се за актуализации по имейл за SVCВзема курсове за SVC на телефона сиВзема API за валутни данни за SVC за моя бизнес

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17726
GBP / EUR1.14635
USD / JPY156.518
GBP / USD1.34956
USD / CHF0.789823
USD / CAD1.36716
EUR / JPY184.263
AUD / USD0.671044

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%