SBD - Долар на Соломоновите острови
Долар на Соломоновите острови е валутата на Соломонови острови. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Долар на Соломоновите острови е курсът SBD към USD. Валутният код за Долари е SBD, а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Долар на Соломоновите острови и валутен конвертор.
Статистика за Долар на Соломоновите острови
|Име
|Долар на Соломоновите острови
|Символ
|$
|По-малка единица
|Символ на по-малка единица
|Най-популярно конвертиране на SBD
|SBD към USD
|Най-популярна графика за SBD
|Графика SBD към USD
Профил на Долар на Соломоновите острови
|Потребители
Соломонови острови
Соломонови острови
