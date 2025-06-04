  1. Начало
SBD - Долар на Соломоновите острови

Долар на Соломоновите острови е валутата на Соломонови острови. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Долар на Соломоновите острови е курсът SBD към USD. Валутният код за Долари е SBD, а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Долар на Соломоновите острови и валутен конвертор.

Статистика за Долар на Соломоновите острови

ИмеДолар на Соломоновите острови
Символ$
По-малка единица
Символ на по-малка единица
Най-популярно конвертиране на SBDSBD към USD
Най-популярна графика за SBDГрафика SBD към USD

Профил на Долар на Соломоновите острови

Потребители
Соломонови острови

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17724
GBP / EUR1.14632
USD / JPY156.526
GBP / USD1.34949
USD / CHF0.789852
USD / CAD1.36722
EUR / JPY184.268
AUD / USD0.670991

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%