SBD - Долар на Соломоновите острови

Долар на Соломоновите острови е валутата на Соломонови острови. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Долар на Соломоновите острови е курсът SBD към USD. Валутният код за Долари е SBD , а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Долар на Соломоновите острови и валутен конвертор.