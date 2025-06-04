JMD - Ямайски долар
Ямайски долар е валутата на Ямайка. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Ямайски долар е курсът JMD към USD. Валутният код за Долари е JMD, а символът на валутата е J$. По-долу ще намерите курсове за Ямайски долар и валутен конвертор.
Статистика за Ямайски долар
|Име
|Ямайски долар
|Символ
|J$
|По-малка единица
|1/100 = Сент
|Символ на по-малка единица
|c
|Най-популярно конвертиране на JMD
|JMD към USD
|Най-популярна графика за JMD
|Графика JMD към USD
Профил на Ямайски долар
|Монети
|Често използвани: 1c, 10c, 25c, J$1, J$5, J$10, J$20
|Банкноти
|Често използвани: J$50, J$100, J$500, J$1000, J$5000
|Централна банка
|Банка на Ямайка
|Потребители
Ямайка
Ямайка
Защо се интересувате от JMD?
Искам да...Изпратя евтин паричен превод до Съединените щатиИзпратя евтин паричен превод до Обединеното кралствоИзпратя евтин паричен превод до КанадаИзпратя евтин паричен превод до АвстралияИзпратя евтин паричен превод до Нова ЗеландияАбонирам се за актуализации по имейл за JMDВзема курсове за JMD на телефона сиВзема API за валутни данни за JMD за моя бизнес