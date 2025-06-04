JMD - Ямайски долар

Ямайски долар е валутата на Ямайка. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Ямайски долар е курсът JMD към USD. Валутният код за Долари е JMD , а символът на валутата е J$. По-долу ще намерите курсове за Ямайски долар и валутен конвертор.