JMD - Ямайски долар

Ямайски долар е валутата на Ямайка. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Ямайски долар е курсът JMD към USD. Валутният код за Долари е JMD, а символът на валутата е J$. По-долу ще намерите курсове за Ямайски долар и валутен конвертор.

Статистика за Ямайски долар

ИмеЯмайски долар
СимволJ$
По-малка единица1/100 = Сент
Символ на по-малка единицаc
Най-популярно конвертиране на JMDJMD към USD
Най-популярна графика за JMDГрафика JMD към USD

Профил на Ямайски долар

МонетиЧесто използвани: 1c, 10c, 25c, J$1, J$5, J$10, J$20
БанкнотиЧесто използвани: J$50, J$100, J$500, J$1000, J$5000
Централна банкаБанка на Ямайка
Потребители
Ямайка

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17690
GBP / EUR1.14627
USD / JPY156.620
GBP / USD1.34904
USD / CHF0.789909
USD / CAD1.36643
EUR / JPY184.327
AUD / USD0.670857

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%