MAD - Марокански дирхам
Марокански дирхам е валутата на Мароко. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Марокански дирхам е курсът MAD към USD. Валутният код за Дирхами е MAD, а символът на валутата е MAD. По-долу ще намерите курсове за Марокански дирхам и валутен конвертор.
Статистика за Марокански дирхам
|Име
|Марокански дирхам
|Символ
|Дирхам
|По-малка единица
|1/100 = Сантим
|Символ на по-малка единица
|Сантим
|Най-популярно конвертиране на MAD
|MAD към USD
|Най-популярна графика за MAD
|Графика MAD към USD
Профил на Марокански дирхам
|Монети
|Често използвани: Сантим10, Сантим20, Сантим50, Дирхам1, Дирхам2, Дирхам5
Рядко използвани: Сантим5
|Банкноти
|Често използвани: Дирхам20, Дирхам50, Дирхам100, Дирхам200
|Централна банка
|Банка Ал-Магриб
|Потребители
Мароко, Западна Сахара
