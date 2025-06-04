  1. Начало
MAD - Марокански дирхам

Марокански дирхам е валутата на Мароко. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Марокански дирхам е курсът MAD към USD. Валутният код за Дирхами е MAD, а символът на валутата е MAD. По-долу ще намерите курсове за Марокански дирхам и валутен конвертор.

Изберете валута

Статистика за Марокански дирхам

ИмеМарокански дирхам
СимволДирхам
По-малка единица1/100 = Сантим
Символ на по-малка единицаСантим
Най-популярно конвертиране на MADMAD към USD
Най-популярна графика за MADГрафика MAD към USD

Профил на Марокански дирхам

МонетиЧесто използвани: Сантим10, Сантим20, Сантим50, Дирхам1, Дирхам2, Дирхам5
Рядко използвани: Сантим5
БанкнотиЧесто използвани: Дирхам20, Дирхам50, Дирхам100, Дирхам200
Централна банкаБанка Ал-Магриб
Потребители
Мароко, Западна Сахара

Защо се интересувате от MAD?

Искам да...

