MAD - Марокански дирхам

Марокански дирхам е валутата на Мароко. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Марокански дирхам е курсът MAD към USD. Валутният код за Дирхами е MAD , а символът на валутата е MAD. По-долу ще намерите курсове за Марокански дирхам и валутен конвертор.