ISK - Исландска крона

Исландска крона е валутата на Исландия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Исландска крона е курсът ISK към USD. Валутният код за кронур е ISK, а символът на валутата е kr. По-долу ще намерите курсове за Исландска крона и валутен конвертор.

Изберете валута

Бивша членка на Дания, Исланд използваше датския ригсдалер, а след това датската крона. През 1885 г. страната започна да издава свои собствени банкноти. Под датско управление, Исланд беше свързан със Скандинавския монетен съюз до 1914 г., когато монетният съюз беше разпуснат. През 1918 г. Исланд получи автономия от Дания и Исландската крона беше установена като официална валута на страната. Тази първа крона страдаше от хиперинфлация и през 1981 г. се проведе реформа, за да се преоцени валутата с фактор 100. Нови банкноти и монети бяха издадени и ISO кодът на валутата беше променен от ISJ на ISK.

Финансовата криза в Исландия през 2008 г.
През 2008 г. страната претърпя финансова криза, при която банковият сектор се срина. Стойността на крона рязко падна. Въпреки че Централната банка се опита да я стабилизира, обвързвайки я с еврото, крона продължи да пада. Оттогава има дебати относно това дали Исландия трябва да приеме по-стабилна валута. Еврото и канадският долар бяха предпочитани, въпреки че мненията все още са смесени.

Статистика за Исландска крона

ИмеИсландска крона
Символkr
По-малка единица
Символ на по-малка единица
Най-популярно конвертиране на ISKISK към USD
Най-популярна графика за ISKГрафика ISK към USD

Профил на Исландска крона

МонетиЧесто използвани: kr1, kr5, kr10, kr50, kr100
БанкнотиЧесто използвани: kr500, kr1000, kr2000, kr5000, kr10000
Централна банкаЦентрална банка на Исландия
Потребители
Исландия

