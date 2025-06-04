ISK - Исландска крона

Бивша членка на Дания, Исланд използваше датския ригсдалер, а след това датската крона. През 1885 г. страната започна да издава свои собствени банкноти. Под датско управление, Исланд беше свързан със Скандинавския монетен съюз до 1914 г., когато монетният съюз беше разпуснат. През 1918 г. Исланд получи автономия от Дания и Исландската крона беше установена като официална валута на страната. Тази първа крона страдаше от хиперинфлация и през 1981 г. се проведе реформа, за да се преоцени валутата с фактор 100. Нови банкноти и монети бяха издадени и ISO кодът на валутата беше променен от ISJ на ISK.

Финансовата криза в Исландия през 2008 г.

През 2008 г. страната претърпя финансова криза, при която банковият сектор се срина. Стойността на крона рязко падна. Въпреки че Централната банка се опита да я стабилизира, обвързвайки я с еврото, крона продължи да пада. Оттогава има дебати относно това дали Исландия трябва да приеме по-стабилна валута. Еврото и канадският долар бяха предпочитани, въпреки че мненията все още са смесени.