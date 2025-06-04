JOD - Йордански динар
Йордански динар е валутата на Йордания. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Йордански динар е курсът JOD към USD. Валутният код за Динари е JOD, а символът на валутата е JD. По-долу ще намерите курсове за Йордански динар и валутен конвертор.
Статистика за Йордански динар
|Име
|Йордански динар
|Символ
|Динар
|По-малка единица
|1/100 = Кирш
|Символ на по-малка единица
|Кирш
|Най-популярно конвертиране на JOD
|JOD към USD
|Най-популярна графика за JOD
|Графика JOD към USD
Профил на Йордански динар
|Монети
|Често използвани: Кирш0.5, Кирш1, Кирш2.5, Кирш5, Кирш10, Кирш25, Кирш50, Динар1
|Банкноти
|Често използвани: Динар1, Динар5, Динар10, Динар20, Динар50
|Централна банка
|Централна банка на Йордания
|Потребители
Йордания
Защо се интересувате от JOD?
