JOD - Йордански динар

Йордански динар е валутата на Йордания. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Йордански динар е курсът JOD към USD. Валутният код за Динари е JOD , а символът на валутата е JD. По-долу ще намерите курсове за Йордански динар и валутен конвертор.