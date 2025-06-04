  1. Начало
JOD - Йордански динар

Йордански динар е валутата на Йордания. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Йордански динар е курсът JOD към USD. Валутният код за Динари е JOD, а символът на валутата е JD. По-долу ще намерите курсове за Йордански динар и валутен конвертор.

Статистика за Йордански динар

ИмеЙордански динар
СимволДинар
По-малка единица1/100 = Кирш
Символ на по-малка единицаКирш
Най-популярно конвертиране на JODJOD към USD
Най-популярна графика за JODГрафика JOD към USD

Профил на Йордански динар

МонетиЧесто използвани: Кирш0.5, Кирш1, Кирш2.5, Кирш5, Кирш10, Кирш25, Кирш50, Динар1
БанкнотиЧесто използвани: Динар1, Динар5, Динар10, Динар20, Динар50
Централна банкаЦентрална банка на Йордания
Потребители
Йордания

