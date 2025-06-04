PLN - Полска злота
Полска злота е валутата на Полша. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Полска злота е курсът PLN към USD. Валутният код за Злоти е PLN, а символът на валутата е zł. По-долу ще намерите курсове за Полска злота и валутен конвертор.
Статистика за Полска злота
|Име
|Полска злота
|Символ
|zł
|По-малка единица
|1/100 = Грошове/Грошей
|Символ на по-малка единица
|gr
|Най-популярно конвертиране на PLN
|PLN към USD
|Най-популярна графика за PLN
|Графика PLN към USD
Профил на Полска злота
|Монети
|Често използвани: 1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 20gr, 50gr, zł1, zł2, zł5
|Банкноти
|Често използвани: zł10, zł20, zł50, zł100, zł200, zł500
|Централна банка
|Национална банка на Полша
|Потребители
Полша
Полша
Защо се интересувате от PLN?
