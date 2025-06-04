PLN - Полска злота

Полска злота е валутата на Полша. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Полска злота е курсът PLN към USD. Валутният код за Злоти е PLN , а символът на валутата е zł. По-долу ще намерите курсове за Полска злота и валутен конвертор.