PLN - Полска злота

Полска злота е валутата на Полша. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Полска злота е курсът PLN към USD. Валутният код за Злоти е PLN, а символът на валутата е zł. По-долу ще намерите курсове за Полска злота и валутен конвертор.

Статистика за Полска злота

ИмеПолска злота
Символ
По-малка единица1/100 = Грошове/Грошей
Символ на по-малка единицаgr
Най-популярно конвертиране на PLNPLN към USD
Най-популярна графика за PLNГрафика PLN към USD

Профил на Полска злота

МонетиЧесто използвани: 1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 20gr, 50gr, zł1, zł2, zł5
БанкнотиЧесто използвани: zł10, zł20, zł50, zł100, zł200, zł500
Централна банкаНационална банка на Полша
Потребители
Полша

