BIF - Бурунди франк

Бурунди франк е валутата на Бурунди. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Бурунди франк е курсът BIF към USD. Валутният код за Франкове е BIF , а символът на валутата е FBu. По-долу ще намерите курсове за Бурунди франк и валутен конвертор.