BIF - Бурунди франк
Бурунди франк е валутата на Бурунди. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Бурунди франк е курсът BIF към USD. Валутният код за Франкове е BIF, а символът на валутата е FBu. По-долу ще намерите курсове за Бурунди франк и валутен конвертор.
Статистика за Бурунди франк
|Име
|Бурунди франк
|Символ
|Франк
|По-малка единица
|1/100 = Сентим
|Символ на по-малка единица
|Сентим
|Най-популярно конвертиране на BIF
|BIF към USD
|Най-популярна графика за BIF
|Графика BIF към USD
Профил на Бурунди франк
|Монети
|Често използвани: Франк1, Франк5
|Банкноти
|Често използвани: Франк10, Франк20, Франк50, Франк100, Франк500, Франк1000, Франк2000, Франк5000, Франк10000
|Централна банка
|Банка на Република Бурунди
|Потребители
Бурунди
Защо се интересувате от BIF?
