BIF - Бурунди франк

Бурунди франк е валутата на Бурунди. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Бурунди франк е курсът BIF към USD. Валутният код за Франкове е BIF, а символът на валутата е FBu. По-долу ще намерите курсове за Бурунди франк и валутен конвертор.

Изберете валута

bif
BIFБурунди франк

Статистика за Бурунди франк

ИмеБурунди франк
СимволФранк
По-малка единица1/100 = Сентим
Символ на по-малка единицаСентим
Най-популярно конвертиране на BIFBIF към USD
Най-популярна графика за BIFГрафика BIF към USD

Профил на Бурунди франк

МонетиЧесто използвани: Франк1, Франк5
БанкнотиЧесто използвани: Франк10, Франк20, Франк50, Франк100, Франк500, Франк1000, Франк2000, Франк5000, Франк10000
Централна банкаБанка на Република Бурунди
Потребители
Бурунди

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17783
GBP / EUR1.14659
USD / JPY156.400
GBP / USD1.35049
USD / CHF0.788929
USD / CAD1.36565
EUR / JPY184.213
AUD / USD0.671470

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%