XCG - Карибски гулден

Карибски гулден е валутата на Нидерландски Антили. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Карибски гулден е курсът XCG към USD. Валутният код за Гилдери (наричани още флорини) е XCG . По-долу ще намерите курсове за Карибски гулден и валутен конвертор.