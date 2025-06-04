XCG - Карибски гулден
Карибски гулден е валутата на Нидерландски Антили. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Карибски гулден е курсът XCG към USD. Валутният код за Гилдери (наричани още флорини) е XCG. По-долу ще намерите курсове за Карибски гулден и валутен конвертор.
Статистика за Карибски гулден
|Име
|Карибски гулден
|Символ
|Cg
|По-малка единица
|Символ на по-малка единица
|Най-популярно конвертиране на XCG
|XCG към USD
|Най-популярна графика за XCG
|Графика XCG към USD
Профил на Карибски гулден
|Банкноти
|Често използвани: 10Cg, 20Cg, 50Cg, 100Cg, 200Cg
|Потребители
