FKP - Фолкландска лира

Фолкландска лира е валутата на Фолкландски острови (Малвини). Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Фолкландска лира е курсът FKP към USD. Валутният код за Паунди е FKP , а символът на валутата е £. По-долу ще намерите курсове за Фолкландска лира и валутен конвертор.