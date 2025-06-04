  1. Начало
FKP - Фолкландска лира

Фолкландска лира е валутата на Фолкландски острови (Малвини). Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Фолкландска лира е курсът FKP към USD. Валутният код за Паунди е FKP, а символът на валутата е £. По-долу ще намерите курсове за Фолкландска лира и валутен конвертор.

Статистика за Фолкландска лира

ИмеФолкландска лира
Символ£
По-малка единица1/100 = пенсове
Символ на по-малка единицаp
Най-популярно конвертиране на FKPFKP към USD
Най-популярна графика за FKPГрафика FKP към USD

Профил на Фолкландска лира

МонетиЧесто използвани: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
БанкнотиЧесто използвани: £5, £10, £20, £50
Потребители
Фолкландски острови (Малвини)

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17650
GBP / EUR1.14636
USD / JPY156.622
GBP / USD1.34869
USD / CHF0.789971
USD / CAD1.36672
EUR / JPY184.266
AUD / USD0.670880

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%