FKP - Фолкландска лира
Фолкландска лира е валутата на Фолкландски острови (Малвини). Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Фолкландска лира е курсът FKP към USD. Валутният код за Паунди е FKP, а символът на валутата е £. По-долу ще намерите курсове за Фолкландска лира и валутен конвертор.
Статистика за Фолкландска лира
|Име
|Фолкландска лира
|Символ
|£
|По-малка единица
|1/100 = пенсове
|Символ на по-малка единица
|p
|Най-популярно конвертиране на FKP
|FKP към USD
|Най-популярна графика за FKP
|Графика FKP към USD
Профил на Фолкландска лира
|Монети
|Често използвани: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
|Банкноти
|Често използвани: £5, £10, £20, £50
|Потребители
Фолкландски острови (Малвини)
Защо се интересувате от FKP?
