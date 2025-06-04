MVR - Малдивска руфия

Малдивска руфия е валутата на Малдиви (Малдивски острови). Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Малдивска руфия е курсът MVR към USD. Валутният код за Руфия е MVR , а символът на валутата е Rf. По-долу ще намерите курсове за Малдивска руфия и валутен конвертор.