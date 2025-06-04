MVR - Малдивска руфия
Малдивска руфия е валутата на Малдиви (Малдивски острови). Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Малдивска руфия е курсът MVR към USD. Валутният код за Руфия е MVR, а символът на валутата е Rf. По-долу ще намерите курсове за Малдивска руфия и валутен конвертор.
Статистика за Малдивска руфия
|Име
|Малдивска руфия
|Символ
|Руфия
|По-малка единица
|1/100 = Лари
|Символ на по-малка единица
|Лари
|Най-популярно конвертиране на MVR
|MVR към USD
|Най-популярна графика за MVR
|Графика MVR към USD
Профил на Малдивска руфия
|Монети
|Често използвани: Лари1, Лари5, Лари10, Лари25, Лари50, Руфия1, Руфия2
|Банкноти
|Често използвани: Руфия5, Руфия10, Руфия20, Руфия50, Руфия100, Руфия200, Руфия500
|Централна банка
|Малдивска монетарна власт
|Потребители
Малдиви (Малдивски острови)
