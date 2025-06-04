  1. Начало
MVR - Малдивска руфия

Малдивска руфия е валутата на Малдиви (Малдивски острови). Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Малдивска руфия е курсът MVR към USD. Валутният код за Руфия е MVR, а символът на валутата е Rf. По-долу ще намерите курсове за Малдивска руфия и валутен конвертор.

Статистика за Малдивска руфия

ИмеМалдивска руфия
СимволРуфия
По-малка единица1/100 = Лари
Символ на по-малка единицаЛари
Най-популярно конвертиране на MVRMVR към USD
Най-популярна графика за MVRГрафика MVR към USD

Профил на Малдивска руфия

МонетиЧесто използвани: Лари1, Лари5, Лари10, Лари25, Лари50, Руфия1, Руфия2
БанкнотиЧесто използвани: Руфия5, Руфия10, Руфия20, Руфия50, Руфия100, Руфия200, Руфия500
Централна банкаМалдивска монетарна власт
Потребители
Малдиви (Малдивски острови)

