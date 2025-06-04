SZL - Свазилендски лилангени
Свазилендски лилангени е валутата на еСватини. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Свазилендски лилангени е курсът SZL към USD. Валутният код за Емаланген е SZL, а символът на валутата е E. По-долу ще намерите курсове за Свазилендски лилангени и валутен конвертор.
Статистика за Свазилендски лилангени
|Име
|Свазилендски лилангени
|Символ
|Лилангени
|По-малка единица
|1/100 = Сент
|Символ на по-малка единица
|Сент
|Най-популярно конвертиране на SZL
|SZL към USD
|Най-популярна графика за SZL
|Графика SZL към USD
Профил на Свазилендски лилангени
|Монети
|Често използвани: Сент10, Сент20, Сент50, Лилангени1, Лилангени2, Лилангени5
|Банкноти
|Често използвани: Лилангени10, Лилангени20, Лилангени50, Лилангени100, Лилангени200
|Централна банка
|Централна банка на еСватини
|Потребители
еСватини
еСватини
Защо се интересувате от SZL?
Искам да...Изпратя евтин паричен превод до Съединените щатиИзпратя евтин паричен превод до Обединеното кралствоИзпратя евтин паричен превод до КанадаИзпратя евтин паричен превод до АвстралияИзпратя евтин паричен превод до Нова ЗеландияАбонирам се за актуализации по имейл за SZLВзема курсове за SZL на телефона сиВзема API за валутни данни за SZL за моя бизнес