SZL - Свазилендски лилангени

Свазилендски лилангени е валутата на еСватини. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Свазилендски лилангени е курсът SZL към USD. Валутният код за Емаланген е SZL, а символът на валутата е E. По-долу ще намерите курсове за Свазилендски лилангени и валутен конвертор.

Статистика за Свазилендски лилангени

ИмеСвазилендски лилангени
СимволЛилангени
По-малка единица1/100 = Сент
Символ на по-малка единицаСент
Най-популярно конвертиране на SZLSZL към USD
Най-популярна графика за SZLГрафика SZL към USD

Профил на Свазилендски лилангени

МонетиЧесто използвани: Сент10, Сент20, Сент50, Лилангени1, Лилангени2, Лилангени5
БанкнотиЧесто използвани: Лилангени10, Лилангени20, Лилангени50, Лилангени100, Лилангени200
Централна банкаЦентрална банка на еСватини
Потребители
еСватини

