DZD - Алжирски динар

Алжирски динар е валутата на Алжир. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Алжирски динар е курсът DZD към USD. Валутният код за Динари е DZD , а символът на валутата е دج. По-долу ще намерите курсове за Алжирски динар и валутен конвертор.