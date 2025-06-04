  1. Начало
DZD - Алжирски динар

Алжирски динар е валутата на Алжир. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Алжирски динар е курсът DZD към USD. Валутният код за Динари е DZD, а символът на валутата е دج. По-долу ще намерите курсове за Алжирски динар и валутен конвертор.

Изберете валута

Статистика за Алжирски динар

ИмеАлжирски динар
СимволDA
По-малка единица1/100 = Сантеем
Символ на по-малка единицаСантеем
Най-популярно конвертиране на DZDDZD към USD
Най-популярна графика за DZDГрафика DZD към USD

Профил на Алжирски динар

МонетиЧесто използвани: DA5, DA20, DA50
Рядко използвани: DA1, DA2, DA100
БанкнотиЧесто използвани: DA100, DA200, DA500, DA1000, DA2000
Централна банкаБанка на Алжир
Потребители
Алжир

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17651
GBP / EUR1.14641
USD / JPY156.618
GBP / USD1.34876
USD / CHF0.789986
USD / CAD1.36673
EUR / JPY184.262
AUD / USD0.670919

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%