DZD - Алжирски динар
Алжирски динар е валутата на Алжир. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Алжирски динар е курсът DZD към USD. Валутният код за Динари е DZD, а символът на валутата е دج. По-долу ще намерите курсове за Алжирски динар и валутен конвертор.
Статистика за Алжирски динар
|Име
|Алжирски динар
|Символ
|DA
|По-малка единица
|1/100 = Сантеем
|Символ на по-малка единица
|Сантеем
|Най-популярно конвертиране на DZD
|DZD към USD
|Най-популярна графика за DZD
|Графика DZD към USD
Профил на Алжирски динар
|Монети
|Често използвани: DA5, DA20, DA50
Рядко използвани: DA1, DA2, DA100
|Банкноти
|Често използвани: DA100, DA200, DA500, DA1000, DA2000
|Централна банка
|Банка на Алжир
|Потребители
Алжир
Алжир
