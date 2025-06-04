  1. Начало
PGK - Папуа-новогвинейска кина

Папуа-новогвинейска кина е валутата на Папуа Нова Гвинея. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Папуа-новогвинейска кина е курсът PGK към USD. Валутният код за Кина е PGK, а символът на валутата е K. По-долу ще намерите курсове за Папуа-новогвинейска кина и валутен конвертор.

Статистика за Папуа-новогвинейска кина

ИмеПапуа-новогвинейска кина
СимволK
По-малка единица1/100 = Тоеа
Символ на по-малка единицаТоеа
Най-популярно конвертиране на PGKPGK към USD
Най-популярна графика за PGKГрафика PGK към USD

Профил на Папуа-новогвинейска кина

МонетиЧесто използвани: Тоеа5, Тоеа10, Тоеа20, Тоеа50, K1
БанкнотиЧесто използвани: K2, K5, K10, K20, K50, K100
Централна банкаБанка на Папуа Нова Гвинея
Потребители
Папуа Нова Гвинея

