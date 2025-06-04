PGK - Папуа-новогвинейска кина
Папуа-новогвинейска кина е валутата на Папуа Нова Гвинея. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Папуа-новогвинейска кина е курсът PGK към USD. Валутният код за Кина е PGK, а символът на валутата е K. По-долу ще намерите курсове за Папуа-новогвинейска кина и валутен конвертор.
Статистика за Папуа-новогвинейска кина
|Име
|Папуа-новогвинейска кина
|Символ
|K
|По-малка единица
|1/100 = Тоеа
|Символ на по-малка единица
|Тоеа
|Най-популярно конвертиране на PGK
|PGK към USD
|Най-популярна графика за PGK
|Графика PGK към USD
Профил на Папуа-новогвинейска кина
|Монети
|Често използвани: Тоеа5, Тоеа10, Тоеа20, Тоеа50, K1
|Банкноти
|Често използвани: K2, K5, K10, K20, K50, K100
|Централна банка
|Банка на Папуа Нова Гвинея
|Потребители
Папуа Нова Гвинея
Папуа Нова Гвинея
Защо се интересувате от PGK?
