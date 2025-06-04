NOK - Норвежка крона
Норвежка крона е валутата на Норвегия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Норвежка крона е курсът NOK към USD. Валутният код за Кронери е NOK, а символът на валутата е kr. По-долу ще намерите курсове за Норвежка крона и валутен конвертор.
Ригсдалерът е бил основната валута в Норвегия до 1816 година. През това време, датската валута също е циркулирала в Норвегия, тъй като двете страни са били в политически съюз. През 1816 година е основана съвременната централна банка на Норвегия, Norges Bank, и паричната единица е променена на Специедалер. Валутата е девалвирана през 1830 година и след това е свързана със сребро на фиксирана основа. През 1875 година Норвегия се присъединява към Скандинавския паричен съюз (SMU) и приема Кроната като официална валута. Съюзът продължава до 1914 година, въпреки че всички страни запазват съответните си валути след това. Норвежката крона е била свързана и с различни валути на различни курсове.
- 1916-1920, 1928-1931: Кроната е поставена на златен стандарт
- 1931: Валутата е фиксирана към британския паунд при курс от 19.9 крони за 1 паунд
- 1939: Отново е свързана с американския долар при курс от 4.4 крони за 1 долар
- 1940: Под германска окупация, отново е свързана с райхсмарка при курс от 1 крона за 0.6 райхсмарка
- 1945: Свързването е променено на паунда, този път при курс от 20 крони за 1 паунд
- 1949: Свързването на крона се променя на американския долар при курс от 7.142 NOK за 1 USD
- 1971: Норвежката крона започва да плава свободно на пазара
- 1978: NOK след това е свързана с кошница от валути
- 1992: Валутата е оставена да плава свободно на пазара
Статистика за Норвежка крона
|Име
|Норвежка крона
|Символ
|kr
|По-малка единица
|1/100 = øre
|Символ на по-малка единица
|øre
|Най-популярно конвертиране на NOK
|NOK към USD
|Най-популярна графика за NOK
|Графика NOK към USD
Профил на Норвежка крона
|Монети
|Често използвани: kr1, kr5, kr10, kr20
|Банкноти
|Често използвани: kr50, kr100, kr200, kr500, kr1000
|Централна банка
|Norges Bank
|Потребители
Норвегия, Остров Буве, Свалбард, Ян Майен, Земя на кралица Мауд, Остров Петър I
