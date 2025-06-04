  1. Начало
  2. Валутна енциклопедия
  3. NOK

nok
NOK - Норвежка крона

Норвежка крона е валутата на Норвегия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Норвежка крона е курсът NOK към USD. Валутният код за Кронери е NOK, а символът на валутата е kr. По-долу ще намерите курсове за Норвежка крона и валутен конвертор.

Изберете валута

nok
NOKНорвежка крона

Ригсдалерът е бил основната валута в Норвегия до 1816 година. През това време, датската валута също е циркулирала в Норвегия, тъй като двете страни са били в политически съюз. През 1816 година е основана съвременната централна банка на Норвегия, Norges Bank, и паричната единица е променена на Специедалер. Валутата е девалвирана през 1830 година и след това е свързана със сребро на фиксирана основа. През 1875 година Норвегия се присъединява към Скандинавския паричен съюз (SMU) и приема Кроната като официална валута. Съюзът продължава до 1914 година, въпреки че всички страни запазват съответните си валути след това. Норвежката крона е била свързана и с различни валути на различни курсове.

  • 1916-1920, 1928-1931: Кроната е поставена на златен стандарт
  • 1931: Валутата е фиксирана към британския паунд при курс от 19.9 крони за 1 паунд
  • 1939: Отново е свързана с американския долар при курс от 4.4 крони за 1 долар
  • 1940: Под германска окупация, отново е свързана с райхсмарка при курс от 1 крона за 0.6 райхсмарка
  • 1945: Свързването е променено на паунда, този път при курс от 20 крони за 1 паунд
  • 1949: Свързването на крона се променя на американския долар при курс от 7.142 NOK за 1 USD
  • 1971: Норвежката крона започва да плава свободно на пазара
  • 1978: NOK след това е свързана с кошница от валути
  • 1992: Валутата е оставена да плава свободно на пазара

Статистика за Норвежка крона

ИмеНорвежка крона
Символkr
По-малка единица1/100 = øre
Символ на по-малка единицаøre
Най-популярно конвертиране на NOKNOK към USD
Най-популярна графика за NOKГрафика NOK към USD

Профил на Норвежка крона

МонетиЧесто използвани: kr1, kr5, kr10, kr20
БанкнотиЧесто използвани: kr50, kr100, kr200, kr500, kr1000
Централна банкаNorges Bank
Потребители
Норвегия, Остров Буве, Свалбард, Ян Майен, Земя на кралица Мауд, Остров Петър I

Защо се интересувате от NOK?

Искам да...

Изпратя евтин паричен превод до Съединените щатиИзпратя евтин паричен превод до Обединеното кралствоИзпратя евтин паричен превод до КанадаИзпратя евтин паричен превод до АвстралияИзпратя евтин паричен превод до Нова ЗеландияАбонирам се за актуализации по имейл за NOKВзема курсове за NOK на телефона сиВзема API за валутни данни за NOK за моя бизнес

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17690
GBP / EUR1.14655
USD / JPY156.604
GBP / USD1.34938
USD / CHF0.789863
USD / CAD1.36684
EUR / JPY184.308
AUD / USD0.670884

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%