NOK - Норвежка крона

Ригсдалерът е бил основната валута в Норвегия до 1816 година. През това време, датската валута също е циркулирала в Норвегия, тъй като двете страни са били в политически съюз. През 1816 година е основана съвременната централна банка на Норвегия, Norges Bank, и паричната единица е променена на Специедалер. Валутата е девалвирана през 1830 година и след това е свързана със сребро на фиксирана основа. През 1875 година Норвегия се присъединява към Скандинавския паричен съюз (SMU) и приема Кроната като официална валута. Съюзът продължава до 1914 година, въпреки че всички страни запазват съответните си валути след това. Норвежката крона е била свързана и с различни валути на различни курсове.

1916-1920, 1928-1931: Кроната е поставена на златен стандарт

1931: Валутата е фиксирана към британския паунд при курс от 19.9 крони за 1 паунд

1939: Отново е свързана с американския долар при курс от 4.4 крони за 1 долар

1940: Под германска окупация, отново е свързана с райхсмарка при курс от 1 крона за 0.6 райхсмарка

1945: Свързването е променено на паунда, този път при курс от 20 крони за 1 паунд

1949: Свързването на крона се променя на американския долар при курс от 7.142 NOK за 1 USD

1971: Норвежката крона започва да плава свободно на пазара

1978: NOK след това е свързана с кошница от валути

1992: Валутата е оставена да плава свободно на пазара