SCR - Сейшелска рупия
Сейшелска рупия е валутата на Сейшели. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Сейшелска рупия е курсът SCR към USD. Валутният код за рупии е SCR, а символът на валутата е ₨. По-долу ще намерите курсове за Сейшелска рупия и валутен конвертор.
Статистика за Сейшелска рупия
|Име
|Сейшелска рупия
|Символ
|₨
|По-малка единица
|1/100 = Сент
|Символ на по-малка единица
|Сент
|Най-популярно конвертиране на SCR
|SCR към USD
|Най-популярна графика за SCR
|Графика SCR към USD
Профил на Сейшелска рупия
|Монети
|Често използвани: Сент1, Сент5, Сент10, Сент25, ₨1, ₨5
|Банкноти
|Често използвани: ₨50, ₨100, ₨500
|Централна банка
|Централна банка на Сейшелите
|Потребители
Сейшели
