SCR - Сейшелска рупия

Сейшелска рупия е валутата на Сейшели. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Сейшелска рупия е курсът SCR към USD. Валутният код за рупии е SCR, а символът на валутата е ₨. По-долу ще намерите курсове за Сейшелска рупия и валутен конвертор.

Статистика за Сейшелска рупия

ИмеСейшелска рупия
Символ
По-малка единица1/100 = Сент
Символ на по-малка единицаСент
Най-популярно конвертиране на SCRSCR към USD
Най-популярна графика за SCRГрафика SCR към USD

Профил на Сейшелска рупия

МонетиЧесто използвани: Сент1, Сент5, Сент10, Сент25, ₨1, ₨5
БанкнотиЧесто използвани: ₨50, ₨100, ₨500
Централна банкаЦентрална банка на Сейшелите
Потребители
Сейшели

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17724
GBP / EUR1.14632
USD / JPY156.526
GBP / USD1.34949
USD / CHF0.789852
USD / CAD1.36722
EUR / JPY184.268
AUD / USD0.670991

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%