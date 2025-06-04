SCR - Сейшелска рупия

Сейшелска рупия е валутата на Сейшели. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Сейшелска рупия е курсът SCR към USD. Валутният код за рупии е SCR , а символът на валутата е ₨. По-долу ще намерите курсове за Сейшелска рупия и валутен конвертор.