DOGE - Доджкойн

Информация за Dogecoin

Dogecoin е отворена peer-to-peer цифрова валута, предпочитана от Шиба Ину по целия свят.

Рискове при използване на Dogecoin

Криптовалутите са свързани с висок риск, тъй като са волатилни, не са тествани във времето и в момента не подлежат на регулиране или законодателство. Имало е инциденти с онлайн крипто портфейли, които са били компрометирани от хакери, водещи до мащабни кражби.

История на Dogecoin

Първоначално създаден като шега, Dogecoin е създаден от софтуерния инженер на IBM Били Маркус и софтуерния инженер на Adobe Джаксън Палмър. Те искали да създадат peer-to-peer цифрова валута, която да достигне по-широка демографска група от Bitcoin. Освен това, те искали да я дистанцират от противоречивата история на другите монети. Dogecoin е официално пуснат на 6 декември 2013 г., а в рамките на първите 30 дни имало над милион посетители на Dogecoin.com.

