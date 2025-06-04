  1. Начало
DOGE - Доджкойн

Валутният код за Dogecoin-и е DOGE, а символът на валутата е Ɖ. По-долу ще намерите курсове за Доджкойн и валутен конвертор. Можете също да се абонирате за нашите валутни бюлетини с ежедневни курсове и анализи, да четете блога на Xe Currency или да вземете курсовете за DOGE в движение с нашите приложения и уебсайт Xe Currency.

Информация за Dogecoin
Dogecoin е отворена peer-to-peer цифрова валута, предпочитана от Шиба Ину по целия свят.

Рискове при използване на Dogecoin
Криптовалутите са свързани с висок риск, тъй като са волатилни, не са тествани във времето и в момента не подлежат на регулиране или законодателство. Имало е инциденти с онлайн крипто портфейли, които са били компрометирани от хакери, водещи до мащабни кражби.

История на Dogecoin
Първоначално създаден като шега, Dogecoin е създаден от софтуерния инженер на IBM Били Маркус и софтуерния инженер на Adobe Джаксън Палмър. Те искали да създадат peer-to-peer цифрова валута, която да достигне по-широка демографска група от Bitcoin. Освен това, те искали да я дистанцират от противоречивата история на другите монети. Dogecoin е официално пуснат на 6 декември 2013 г., а в рамките на първите 30 дни имало над милион посетители на Dogecoin.com.

Статистика за Доджкойн

ИмеДоджкойн
По-малка единица1/100000000 = N/A
Символ на по-малка единицаN/A

