BGN - Български лев

Български лев е валутата на България. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Български лев е курсът BGN към USD. Валутният код за Левове е BGN , а символът на валутата е лв. По-долу ще намерите курсове за Български лев и валутен конвертор.

Уведомление: Българският лев (BGN) беше заменен с еврото (EUR) на 1 януари 2026 г.