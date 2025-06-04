  1. Начало
BGN - Български лев

Български лев е валутата на България. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Български лев е курсът BGN към USD. Валутният код за Левове е BGN, а символът на валутата е лв. По-долу ще намерите курсове за Български лев и валутен конвертор.

Уведомление: Българският лев (BGN) беше заменен с еврото (EUR) на 1 януари 2026 г.

От 1 януари 2026 г. България официално прие еврото за своя национална валута, заменяйки българския лев (BGN). Тази трансформация отбелязва влизането на България в еврозоната. Българският лев вече не е в обращение и е заменен с еврото по фиксиран курс на конверсия.

Статистика за Български лев

ИмеБългарски лев
Символлв
По-малка единица1/100 = Стотинки
Символ на по-малка единицастотинки
Най-популярно конвертиране на BGNBGN към USD
Най-популярна графика за BGNГрафика BGN към USD

Профил на Български лев

ПрякориKint (masc), Kinta (fem)
МонетиЧесто използвани: стотинки1, стотинки2, стотинки5, стотинки10, стотинки20, стотинки50, лв1
БанкнотиЧесто използвани: лв2, лв5, лв10, лв20, лв50, лв100
Рядко използвани: лв1
Централна банкаБългарска народна банка
Потребители
България

