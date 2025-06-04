BGN - Български лев
Български лев е валутата на България. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Български лев е курсът BGN към USD. Валутният код за Левове е BGN, а символът на валутата е лв. По-долу ще намерите курсове за Български лев и валутен конвертор.
Уведомление: Българският лев (BGN) беше заменен с еврото (EUR) на 1 януари 2026 г.
Български лев заменен с евро
От 1 януари 2026 г. България официално прие еврото за своя национална валута, заменяйки българския лев (BGN). Тази трансформация отбелязва влизането на България в еврозоната. Българският лев вече не е в обращение и е заменен с еврото по фиксиран курс на конверсия.
Статистика за Български лев
|Име
|Български лев
|Символ
|лв
|По-малка единица
|1/100 = Стотинки
|Символ на по-малка единица
|стотинки
|Най-популярно конвертиране на BGN
|BGN към USD
|Най-популярна графика за BGN
|Графика BGN към USD
Профил на Български лев
|Прякори
|Kint (masc), Kinta (fem)
|Монети
|Често използвани: стотинки1, стотинки2, стотинки5, стотинки10, стотинки20, стотинки50, лв1
|Банкноти
|Често използвани: лв2, лв5, лв10, лв20, лв50, лв100
Рядко използвани: лв1
|Централна банка
|Българска народна банка
|Потребители
България
България
