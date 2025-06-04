BWP - Ботсванска пула

Ботсванска пула е валутата на Ботсвана. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Ботсванска пула е курсът BWP към USD. Валутният код за Пуле е BWP , а символът на валутата е P. По-долу ще намерите курсове за Ботсванска пула и валутен конвертор.