  1. Начало
  2. Валутна енциклопедия
  3. BWP

bwp
BWP - Ботсванска пула

Ботсванска пула е валутата на Ботсвана. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Ботсванска пула е курсът BWP към USD. Валутният код за Пуле е BWP, а символът на валутата е P. По-долу ще намерите курсове за Ботсванска пула и валутен конвертор.

Изберете валута

bwp
BWPБотсванска пула

Статистика за Ботсванска пула

ИмеБотсванска пула
СимволP
По-малка единица1/100 = тебе
Символ на по-малка единицаt
Най-популярно конвертиране на BWPBWP към USD
Най-популярна графика за BWPГрафика BWP към USD

Профил на Ботсванска пула

МонетиЧесто използвани: 5t, 10t, 25t, 50t, P1, P2, P5
БанкнотиЧесто използвани: P10, P20, P50, P100, P200
Централна банкаБанк на Ботсвана
Потребители
Ботсвана

Защо се интересувате от BWP?

Искам да...

Изпратя евтин паричен превод до Съединените щатиИзпратя евтин паричен превод до Обединеното кралствоИзпратя евтин паричен превод до КанадаИзпратя евтин паричен превод до АвстралияИзпратя евтин паричен превод до Нова ЗеландияАбонирам се за актуализации по имейл за BWPВзема курсове за BWP на телефона сиВзема API за валутни данни за BWP за моя бизнес

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17780
GBP / EUR1.14653
USD / JPY156.403
GBP / USD1.35039
USD / CHF0.788943
USD / CAD1.36557
EUR / JPY184.212
AUD / USD0.671479

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%