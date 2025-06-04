BWP - Ботсванска пула
Ботсванска пула е валутата на Ботсвана. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Ботсванска пула е курсът BWP към USD. Валутният код за Пуле е BWP, а символът на валутата е P. По-долу ще намерите курсове за Ботсванска пула и валутен конвертор.
Статистика за Ботсванска пула
|Име
|Ботсванска пула
|Символ
|P
|По-малка единица
|1/100 = тебе
|Символ на по-малка единица
|t
|Най-популярно конвертиране на BWP
|BWP към USD
|Най-популярна графика за BWP
|Графика BWP към USD
Профил на Ботсванска пула
|Монети
|Често използвани: 5t, 10t, 25t, 50t, P1, P2, P5
|Банкноти
|Често използвани: P10, P20, P50, P100, P200
|Централна банка
|Банк на Ботсвана
|Потребители
Ботсвана
Ботсвана
