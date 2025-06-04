  1. Начало
SHP - Лира на Света Елена

Лира на Света Елена е валутата на Света Елена. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Лира на Света Елена е курсът SHP към USD. Валутният код за Паунди е SHP, а символът на валутата е £. По-долу ще намерите курсове за Лира на Света Елена и валутен конвертор.

Изберете валута

SHPЛира на Света Елена

Статистика за Лира на Света Елена

ИмеЛира на Света Елена
Символ£
По-малка единица1/100 = Паунд на Света Елена
Символ на по-малка единицаp
Най-популярно конвертиране на SHPSHP към USD
Най-популярна графика за SHPГрафика SHP към USD

Профил на Лира на Света Елена

МонетиЧесто използвани: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
БанкнотиЧесто използвани: £5, £10, £20
Потребители
Света Елена

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17727
GBP / EUR1.14636
USD / JPY156.514
GBP / USD1.34957
USD / CHF0.789851
USD / CAD1.36719
EUR / JPY184.259
AUD / USD0.670992

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%