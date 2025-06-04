SHP - Лира на Света Елена
Лира на Света Елена е валутата на Света Елена. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Лира на Света Елена е курсът SHP към USD. Валутният код за Паунди е SHP, а символът на валутата е £. По-долу ще намерите курсове за Лира на Света Елена и валутен конвертор.
Статистика за Лира на Света Елена
|Име
|Лира на Света Елена
|Символ
|£
|По-малка единица
|1/100 = Паунд на Света Елена
|Символ на по-малка единица
|p
|Най-популярно конвертиране на SHP
|SHP към USD
|Най-популярна графика за SHP
|Графика SHP към USD
Профил на Лира на Света Елена
|Монети
|Често използвани: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
|Банкноти
|Често използвани: £5, £10, £20
|Потребители
Света Елена
Света Елена
Защо се интересувате от SHP?
