SHP - Лира на Света Елена

Лира на Света Елена е валутата на Света Елена. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Лира на Света Елена е курсът SHP към USD. Валутният код за Паунди е SHP , а символът на валутата е £. По-долу ще намерите курсове за Лира на Света Елена и валутен конвертор.