MMK - Мианмарски кият

Мианмарски кият е валутата на Мианмар (Бирма). Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Мианмарски кият е курсът MMK към USD. Валутният код за Киати е MMK, а символът на валутата е K. По-долу ще намерите курсове за Мианмарски кият и валутен конвертор.

Уведомление: Ставките на MMK, изброени на XE.com, са официалните обменни ставки. Черният пазар MMK ставки могат да варират значително.

Статистика за Мианмарски кият

ИмеМианмарски кият
СимволK
По-малка единица1/100 = Пя
Символ на по-малка единицаПя
Най-популярно конвертиране на MMKMMK към USD
Най-популярна графика за MMKГрафика MMK към USD

Профил на Мианмарски кият

БанкнотиЧесто използвани: Пя10, Пя20, K50, K100, K200, K500, K1000, Пя5000, Пя10000
Централна банкаЦентрална банка на Мианмар
Потребители
Мианмар (Бирма)

