MMK - Мианмарски кият
Мианмарски кият е валутата на Мианмар (Бирма). Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Мианмарски кият е курсът MMK към USD. Валутният код за Киати е MMK, а символът на валутата е K. По-долу ще намерите курсове за Мианмарски кият и валутен конвертор.
Уведомление: Ставките на MMK, изброени на XE.com, са официалните обменни ставки. Черният пазар MMK ставки могат да варират значително.
Статистика за Мианмарски кият
|Име
|Мианмарски кият
|Символ
|K
|По-малка единица
|1/100 = Пя
|Символ на по-малка единица
|Пя
|Най-популярно конвертиране на MMK
|MMK към USD
|Най-популярна графика за MMK
|Графика MMK към USD
Профил на Мианмарски кият
|Банкноти
|Често използвани: Пя10, Пя20, K50, K100, K200, K500, K1000, Пя5000, Пя10000
|Централна банка
|Централна банка на Мианмар
|Потребители
Мианмар (Бирма)
