MMK - Мианмарски кият

Мианмарски кият е валутата на Мианмар (Бирма). Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Мианмарски кият е курсът MMK към USD. Валутният код за Киати е MMK , а символът на валутата е K. По-долу ще намерите курсове за Мианмарски кият и валутен конвертор.

Уведомление: Ставките на MMK, изброени на XE.com, са официалните обменни ставки. Черният пазар MMK ставки могат да варират значително.