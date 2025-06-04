GYD - Гаянски долар
Гаянски долар е валутата на Гаяна. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Гаянски долар е курсът GYD към USD. Валутният код за Долари е GYD, а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Гаянски долар и валутен конвертор.
Статистика за Гаянски долар
|Име
|Гаянски долар
|Символ
|$
|По-малка единица
|1/100 = Сент
|Символ на по-малка единица
|Сент
|Най-популярно конвертиране на GYD
|GYD към USD
|Най-популярна графика за GYD
|Графика GYD към USD
Профил на Гаянски долар
|Монети
|Често използвани: $1, $5, $10
|Банкноти
|Често използвани: $20, $100, $500, $1000, $50, $5000
|Централна банка
|Банка на Гаяна
|Потребители
Гаяна
Гаяна
