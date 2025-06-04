  1. Начало
GYD - Гаянски долар

Гаянски долар е валутата на Гаяна. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Гаянски долар е курсът GYD към USD. Валутният код за Долари е GYD, а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Гаянски долар и валутен конвертор.

Статистика за Гаянски долар

ИмеГаянски долар
Символ$
По-малка единица1/100 = Сент
Символ на по-малка единицаСент
Най-популярно конвертиране на GYDGYD към USD
Най-популярна графика за GYDГрафика GYD към USD

Профил на Гаянски долар

МонетиЧесто използвани: $1, $5, $10
БанкнотиЧесто използвани: $20, $100, $500, $1000, $50, $5000
Централна банкаБанка на Гаяна
Потребители
Гаяна

