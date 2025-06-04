GYD - Гаянски долар

Гаянски долар е валутата на Гаяна. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Гаянски долар е курсът GYD към USD. Валутният код за Долари е GYD , а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Гаянски долар и валутен конвертор.