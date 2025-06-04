  1. Начало
  2. Валутна енциклопедия
  3. HRK

hrk
HRK - Хърватска куна

Хърватска куна е валутата на Хърватия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Хърватска куна е курсът HRK към USD. Валутният код за Куни е HRK, а символът на валутата е kn. По-долу ще намерите курсове за Хърватска куна и валутен конвертор.

Хърватската куна (HRK) беше заменена с еврото (EUR) на 1 януари 2013 г. Куната вече не се приема като законно платежно средство от 14 януари 2023 г.

Изберете валута

hrk
HRKХърватска куна (остаряло)

Статистика за Хърватска куна

ИмеХърватска куна
Символkn
По-малка единица1/100 = липа
Символ на по-малка единицаlp
Най-популярно конвертиране на HRKHRK към USD
Най-популярна графика за HRKГрафика HRK към USD

Профил на Хърватска куна

МонетиЧесто използвани: lp5, lp10, lp20, lp50, kn1, kn2, kn5
Рядко използвани: lp1, lp2, kn25
БанкнотиЧесто използвани: kn5, kn10, kn20, kn50, kn100, kn200, kn500, kn1000
Централна банкаХърватска национална банка
Потребители
Хърватия

Защо се интересувате от HRK?

Искам да...

Изпратя евтин паричен превод до Съединените щатиИзпратя евтин паричен превод до Обединеното кралствоИзпратя евтин паричен превод до КанадаИзпратя евтин паричен превод до АвстралияИзпратя евтин паричен превод до Нова ЗеландияАбонирам се за актуализации по имейл за HRKВзема курсове за HRK на телефона сиВзема API за валутни данни за HRK за моя бизнес

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17673
GBP / EUR1.14630
USD / JPY156.622
GBP / USD1.34889
USD / CHF0.789971
USD / CAD1.36655
EUR / JPY184.302
AUD / USD0.670776

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%