HRK - Хърватска куна

Хърватска куна е валутата на Хърватия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Хърватска куна е курсът HRK към USD. Валутният код за Куни е HRK , а символът на валутата е kn. По-долу ще намерите курсове за Хърватска куна и валутен конвертор.

Хърватската куна (HRK) беше заменена с еврото (EUR) на 1 януари 2013 г. Куната вече не се приема като законно платежно средство от 14 януари 2023 г.