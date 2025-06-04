HRK - Хърватска куна
Хърватска куна е валутата на Хърватия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Хърватска куна е курсът HRK към USD. Валутният код за Куни е HRK, а символът на валутата е kn. По-долу ще намерите курсове за Хърватска куна и валутен конвертор.
Хърватската куна (HRK) беше заменена с еврото (EUR) на 1 януари 2013 г. Куната вече не се приема като законно платежно средство от 14 януари 2023 г.
Статистика за Хърватска куна
|Име
|Хърватска куна
|Символ
|kn
|По-малка единица
|1/100 = липа
|Символ на по-малка единица
|lp
|Най-популярно конвертиране на HRK
|HRK към USD
|Най-популярна графика за HRK
|Графика HRK към USD
Профил на Хърватска куна
|Монети
|Често използвани: lp5, lp10, lp20, lp50, kn1, kn2, kn5
Рядко използвани: lp1, lp2, kn25
|Банкноти
|Често използвани: kn5, kn10, kn20, kn50, kn100, kn200, kn500, kn1000
|Централна банка
|Хърватска национална банка
|Потребители
Хърватия
