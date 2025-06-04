ALL - Албански лек
Албански лек е валутата на Албания. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Албански лек е курсът ALL към USD. Валутният код за Лек е ALL, а символът на валутата е L. По-долу ще намерите курсове за Албански лек и валутен конвертор.
Статистика за Албански лек
|Име
|Албански лек
|Символ
|Lek
|По-малка единица
|1/100 = Киндарке
|Символ на по-малка единица
|Киндарке
|Най-популярно конвертиране на ALL
|ALL към USD
|Най-популярна графика за ALL
|Графика ALL към USD
Профил на Албански лек
|Монети
|Често използвани: Lek1, Lek5, Lek10, Lek20, Lek50, Lek100
|Банкноти
|Често използвани: Lek200, Lek500, Lek1000, Lek2000, Lek5000
|Централна банка
|Банка на Албания
|Потребители
Албания
Защо се интересувате от ALL?
