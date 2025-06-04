  1. Начало
ALL - Албански лек

Албански лек е валутата на Албания. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Албански лек е курсът ALL към USD. Валутният код за Лек е ALL, а символът на валутата е L. По-долу ще намерите курсове за Албански лек и валутен конвертор.

Статистика за Албански лек

ИмеАлбански лек
СимволLek
По-малка единица1/100 = Киндарке
Символ на по-малка единицаКиндарке
Най-популярно конвертиране на ALLALL към USD
Най-популярна графика за ALLГрафика ALL към USD

Профил на Албански лек

МонетиЧесто използвани: Lek1, Lek5, Lek10, Lek20, Lek50, Lek100
БанкнотиЧесто използвани: Lek200, Lek500, Lek1000, Lek2000, Lek5000
Централна банкаБанка на Албания
Потребители
Албания

