ALL - Албански лек

Албански лек е валутата на Албания. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Албански лек е курсът ALL към USD. Валутният код за Лек е ALL , а символът на валутата е L. По-долу ще намерите курсове за Албански лек и валутен конвертор.