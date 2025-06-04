ZWG - Зимбабвийски долар
Зимбабвийски долар е валутата на Зимбабве. Валутният код за Долари е ZWG. По-долу ще намерите курсове за Зимбабвийски долар и валутен конвертор.
Статистика за Зимбабвийски долар
|Име
|Зимбабвийски долар
|Символ
|$
|По-малка единица
|1/100 = Сент
|Символ на по-малка единица
|Сент
Профил на Зимбабвийски долар
|Централна банка
|Резервна банка на Зимбабве
Защо се интересувате от ZWG?
