GGP - Гърнсийска лира
Гърнсийска лира е валутата на Гърнси. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Гърнсийска лира е курсът GGP към USD. Валутният код за Паунди е GGP, а символът на валутата е £. По-долу ще намерите курсове за Гърнсийска лира и валутен конвертор.
Статистика за Гърнсийска лира
|Име
|Гърнсийска лира
|Символ
|£
|По-малка единица
|1/100 = Пени
|Символ на по-малка единица
|p
|Най-популярно конвертиране на GGP
|GGP към USD
|Най-популярна графика за GGP
|Графика GGP към USD
Профил на Гърнсийска лира
|Монети
|Често използвани: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
|Банкноти
|Често използвани: £1, £5, £10, £20, £50
|Потребители
Гърнси
Защо се интересувате от GGP?
