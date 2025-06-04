  1. Начало
GGP - Гърнсийска лира

Гърнсийска лира е валутата на Гърнси. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Гърнсийска лира е курсът GGP към USD. Валутният код за Паунди е GGP, а символът на валутата е £. По-долу ще намерите курсове за Гърнсийска лира и валутен конвертор.

Статистика за Гърнсийска лира

ИмеГърнсийска лира
Символ£
По-малка единица1/100 = Пени
Символ на по-малка единицаp
Най-популярно конвертиране на GGPGGP към USD
Най-популярна графика за GGPГрафика GGP към USD

Профил на Гърнсийска лира

МонетиЧесто използвани: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
БанкнотиЧесто използвани: £1, £5, £10, £20, £50
Потребители
Гърнси

